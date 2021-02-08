就地过年为消费升级带来新契机

2021年春节的主题是“就地过年”，根据统计，今年将有70%以上的春运“候鸟”暂栖原地。即便独自过年，这个特别的春节也要过好过舒心。这就意味着今年春节消费市场势必会出现很多适应当下变化的新消费形式，同时这些消费新理念有望随着消费者接受程度的逐渐加深和市场的不断洗礼，为未来消费转型升级带来更多契机。

就地过年对快递业的考验首当其冲。餐桌文化是中国人过春节最重要的组成部分。虽然很多孩子不能回家过年，但是远在家乡的爸爸妈妈们仍然忙碌着准备年夜饭。互联网时代，与以往在餐桌前等“干饭”不同的是，“妈妈的菜”完全可以打包寄到远方的孩子身边。快递业如何应对这个最繁忙的春节？仅从近日的情况看，与去年同期相比，今年各快递公司的业务量均上涨了20%至40%，其中年货寄送占比较大。可见，现在最繁忙的人要数快递小哥了，快递公司在加班加点、增派人手的同时，必须提效升级，对寄送生鲜、饺子、肉食等食品提供更安全、顺畅的寄送服务，不负这份亲情的维系。

经过这一年的考验，国内快递业已经发挥出积极的抗疫情、保民生底盘作用，客观上带动了快递业的飞速发展和服务升级。保证消费领域线上线下全渠道触达、落地宅配等服务已经成为快递企业比拼的着眼点，以数字化应用应对消费市场变化引领快递业创新发展、行业变革，春节将是一次最客观的大考。

最近，“一人食”的消费新产品也扑面而来，“宅经济”在以往最不宅的春节里表现抢眼。对比前些年年货购物清单上干果、糕点、茶酒等传统年货一统江湖的局势，今年网络购物平台上的“年货”关键词热门榜单前十名中出现了螺蛳粉、厨房小家电等品类。螺蛳粉更是取代瓜子、开心果等传统年货，成为购买人数最多的年货之一。在考拉海购平台，一个月以来，“一人”相关商品搜索量同比增长49%，“一人食”小家电销量同比增长205%。由此可见，“宅经济”带动了新型消费模式加快发展，也促进了居民消费升级。中国信息通信研究院发布的《中国居民信息消费调查报告（2020）》就提出，我国线上线下消费加速融合，融合消费新场景涌现，且在疫后会延续，有超过七成的消费者正在期待尝试更多消费模式。

还以餐饮行业为例，不光是“一人食”受到消费者和商家认可，如何张罗一顿省时省力又丰盛的年夜饭，很多餐饮零售企业拿出了自己的解决方案：“佛跳墙”“羊蝎子”“姜母鸭”“海南椰子鸡”这些餐桌上的主菜，通过唐宫、陶陶居、广州酒家等地方老字号的妙手制成年夜饭半成品礼盒，出现在不少城市的超市保鲜冷柜中。根据盒马鲜生提供的数据，今年较去年新增了10%的餐食半成品新品，销售环比增加5%。这一数字还将在春节期间持续增长。

这种模式迎合了很多消费者居家便利又要美味的需求，也为老字号们寻找新商机找到了出路。

如今，消费者已经不光在节假日之时才会购买这些“一人食”或高档半成品菜肴了，在追求更高品质生活的当下，消费者将会把更多有新意有品位的商品装进购物车，牛年春节必将改写我们惯常的“年味”。