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石家庄藁城区全域调整为中风险地区

2021年02月08日07:41 来源：人民网－人民日报

　　人民网石家庄2月7日电  （记者邵玉姿、张腾扬、马晨）记者从河北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉：随着疫情防控形势好转，经专家评估论证、审慎研判，河北对石家庄、邢台两市重点地区的风险等级进行调整。自2月8日起，石家庄藁城区全域调整为中风险地区。其中，增村镇、廉州镇、西关镇等重点管控区域，按照高风险管理，继续严格执行居家防控，加强人员健康监测。其他区域有效管控人员流动和聚集，在藁城区域内活动，严防交叉感染。

　　石家庄新乐市、邢台南宫市全域调整为低风险地区。其中，南宫市凤岗街道划定为重点管控区域，继续实行封闭管理，人员在本社区（村庄）内活动，严格落实个人防护措施，不扎堆、不聚集，严防交叉感染。其他区域严格落实常态化疫情防控措施，有序恢复正常生产生活，人员凭证、扫码、测温出入，不扎堆、不聚集。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月08日 13 版）

(责编：崔元苑、许心怡)


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