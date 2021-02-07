原标题：齐齐哈尔第一医院：远程会诊让百姓在家门口就能看病

为进一步保障疫情期间区域百姓安全就医，充分发挥“互联网+医疗”便捷、高效、打破时间和空间限制优势，让患者“不出家门”就能享受到国际、国内优质医疗服务，针对当前疫情防控形势和患者诊疗需求，南方医科大学附属齐齐哈尔医院（齐齐哈尔市第一医院）疫情防控工作有序开展，日常诊疗工作有条不紊，切实发挥远程会诊中心平台作用和优势，组织多部门专家，不间断为患者提供MDT远程诊疗服务。

针对疫情期间百姓出行不便，千里奔波加大患者及家属感染风险等问题，医院积极推出线上“市内、国内、国际”MDT远程会诊服务，近期与北京、上海、广州等地多家医疗机构知名专家搭建良好沟通平台，先后邀请北医三院，北大肿瘤医院，301医院，同济大学附属上海肺科医院，南方医科大学附属南方医院、珠江医院等多学科著名专家与医院相关科室专家联合为齐齐哈尔市20余位患者进行疑难、危重症病例远程会诊服务。

1月20日，医院会诊中心接到肺脏疾病医学研究治疗部会诊请求，患者59岁，男性，肺部患有结节，会诊中心立即组织院内、院外联合会诊，线上邀请同济大学附属上海肺科医院影像科主任孙希文教授，线下邀请齐齐哈尔市第一医院中西医结合研究治疗部、中医老年病科主任陈宏教授，肺脏疾病医学研究治疗部主任、呼吸内科二病区主任周昕，为患者进行MDT远程会诊。会诊中，孙希文教授详细观看了患者的病案资料，认真听取了周昕主任对患者的病情介绍，并与陈宏教授、周昕主任进行病例讨论、交流，最终建议，现阶段主要以中西医结合方式，中成药辅助治疗观察，3个月后复查CT。之后，孙希文教授还详细讲解了该患者的影像学特征，为进一步了解病情提供参考。

南方医科大学附属齐齐哈尔医院会诊中心自2014年成立以来，先后开通院内、国内、国际等多项远程会诊服务，与国内外百余家高等优质医疗机构及千余位知名医疗专家进行远程医疗合作，充分利用信息化手段达到便民利民的目的，至今已完成近十万例各项会诊工作，真正实现了让区域百姓在家门口就能看好病。

(责编：许晓华、许心怡)