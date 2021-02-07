原标题：齐齐哈尔第一医院：以严密疫情防控措施确保患者放心就诊

日前，南方医科大学附属齐齐哈尔医院（齐齐哈尔市第一医院）以召开视频会、开展医院疫情防控排查和组织核算检测等形式抓紧抓实各项防控工作，落细落靠各项防控措施，掌握院感防控苗头性、倾向性问题，查漏洞、补短板、强弱项，严防院感发生，确保区域患者安全就医、医务人员安全工作。

联合召开线上视频调研会议

南方医科大学附属齐齐哈尔医院（齐齐哈尔市第一医院）理事会、监事会，在医院党委的统一部署下，就医院当前疫情防控工作，针对门诊、病房、行政后勤疫情防控相关工作流程联合召开线上视频调研会议，监事长刘金权，理事会执行主席井如霞出席会议，南北院相关职能部门负责人，部分临床主任、护士长及相关专家线上参会。

会上，刘金权、井如霞详细听取了医院门诊部、医务部、综合部、后勤保障部等相关职能部门负责人及临床专家等针对疫情期间门诊就诊流程、防控措施、便民举措，病房管理规定、患者住院要求，医生上班制度、出诊安排，行政人员工作制度及餐饮、安保、物资储备，临床专家需求等实际工作中遇到的问题情况汇报，并针对相关问题现场解答协调、反馈处理。

刘金权表示，此次视频调研会也是一次疫情防控督导检查、培训会，主要是根据各部门、岗位当前工作情况，疫情防控流程进行逐一倒查，寻找问题和漏洞、发现短板和不足，并按照上级部门相关工作要求，进一步弥补、完善、落实，筑牢医院疫情防控安全屏障；刘金权强调，当前疫情形势复杂严峻，我们要提高思想认识，紧绷疫情防控“这根弦”，科学防控、合理防护，做到每个人都是自己健康的第一责任人；各部门针对调研中发现的问题要及时纠正、快速解决，做好各环节、各细节防疫工作，切实有效落实各岗位的防控要求，确保区域百姓安全有序就医。

随后，井如霞指出，当前我国多地出现散发和聚集性疫情，中高风险地区持续增加，再一次给我们敲响警钟，要时刻严防院感；同时，我们也要吸取教训，举一反三，积极查找防控漏洞，落实落细防控措施，确保院感零发生。井如霞强调，院感防控工作是医院工作的重中之重，关系着患者和医务人员的生命安全，各部门要做好工作衔接，各项防控工作要形成管理闭环，部门联动，环环相扣，确保“点对点”“无漏洞”；各部门要以问题为导向，以患者为中心，坚决执行医院各项防控要求，时刻警惕麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，全力保障医院安全有序运营，患者放心安心就诊。

强化疫情防控督导检查

为进一步做好医院近期疫情防控工作，南方医科大学附属齐齐哈尔医院（齐齐哈尔市第一医院）执行院长黎原带队政务执行委员会、理事会、监事会等主要成员，联合南北院共同开展医院疫情防控排查督导工作。

一行人首先来到门诊预检分诊处、发热门诊、影像中心、急诊、医生工作室等疫情防控重点区域、关口，针对门诊扫码、测温、消毒、流调，发热门诊设置、排查疑似病例机制、隔离观察、信息登记，CT、核磁检查，急诊接诊、医生防护等问题进行全面细致的排查和督导。之后，一行人来到会诊中心通过联防联控指挥中心展示厅、会诊中心展示厅、新冠肺炎患者定点救治医院展示厅、标准诊室展示厅、互联网医院平台功能展示厅等全方位调研医院疫情防控工作，并召开现场督导部署会。

会上，黎原指出，此次督导排查工作开展的时机很准确、效果很明显、作用很突出，发现了一些防控管理、衔接上的短板和漏洞，同时也看到了一些防控亮点和特色。黎原表示，当前进入冬春季疫情防控的关键阶段，面对国内、省内、市内的疫情防控形势，医院要时刻紧绷疫情防控责任之弦不放松，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理、厌战情绪，做到“守土有责、守土担责、守土尽责”。黎原强调，医院各分支机构、各部门要严格落实防控要求，落细防控措施，做到疫情防控统一化、同质化；要充分发挥门急诊预检分诊的“守门人”作用，做到“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”；要充分发挥发热门诊的“哨点”作用，严格执行“防疫四宝”，严格落实首诊负责制，加强发热患者的闭环管理，做到防控无遗漏；要强化流调环节管控，确保做到“应查尽查”，杜绝任何输入性疫情风险发生；要进一步加强病房管理，做好院内培训，降低住院患者感染风险；要做好物资储备和后勤保障工作，确保疫情防控万无一失。

白衣天使勇当抗疫战场上的“铠甲勇士”

深夜，南方医科大学附属齐齐哈尔医院（齐齐哈尔市第一医院）核酸检测实验室（PCR实验室）内依然灯火通明，工作人员身着厚重肥大的防护服，戴着宽大且挂着雾气的护目镜，迈着不灵巧的步伐，穿梭在检测设备之间。他们面前没有患者，而是看不见却又最危险的“敌人”。他们身边是一排排等待检测的核酸采集样本，在精密检测仪器下，检验医生聚精会神地探寻着病毒的“蛛丝马迹”，全力以赴为临床一线提供真实可靠的检验数据。

疫情就是命令，防控就是责任。核酸检测是新冠病毒感染的关键诊断技术，为进一步摸排人员，做到精准防控，1月12日凌晨，在接到齐齐哈尔市核酸大筛查任务后，医院检验诊疗研究部迅速行动、科学部署，在保证日常检测工作的同时，优化核酸检测流程，加强实验室生物安全建设，合理调配整合人力资源，全面保证PCR实验室最大效能使用。“我们检验科核酸检测人员全员上岗，实行人员轮班制，机器24小时运转，确保全天检测不间断，为临床提供准确的数据，全力保证核酸检测任务的完成。”微信语音里传来沙哑的声音，工作人员匆匆说完这句话就又投入到核酸检测工作中去，每隔4到6小时，相关负责人就要对每个检测结果过目，确保准确无误，并及时将结果数据上传至医院核酸检测系统中，确保检测时效。

从1月12起，医院检验人员连续作战，不敢有半点松懈，他们争分夺秒、昼夜不停，守护区域百姓的身体健康和生命安全。在这场没有硝烟的战争中，医院“检验人”承载着不可预知的危险，他们挥舞着“检阴验阳”的专业“宝剑”，在阻击疫情的道路上，用“火眼金睛”盯住病毒的踪影，让我们向这群可爱、勇敢的核酸检验人致敬！

(责编：许晓华、许心怡)