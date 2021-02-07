国家卫健委：6日新增新冠肺炎确诊病例11例 其中本土病例1例

新华社北京2月7日电 国家卫生健康委员会7日通报，2月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例10例（上海3例，北京2例，江苏2例，广东2例，湖南1例），本土病例1例（在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例70例，解除医学观察的密切接触者2596人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例283例（其中重症病例6例），现有疑似病例3例。累计确诊病例4790例，累计治愈出院病例4507例，无死亡病例。

截至2月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1176例（其中重症病例25例），累计治愈出院病例83880例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89692例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者970667人，尚在医学观察的密切接触者30212人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（境外输入11例）；当日转为确诊病例2例（境外输入1例）；当日解除医学观察62例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者682例（境外输入284例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11580例。其中，香港特别行政区10608例（出院9828例，死亡186例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区924例（出院843例，死亡9例）。