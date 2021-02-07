“不打烊、不休网、不积压” 快递业满载浓浓年味

“每年春节期间，都是快递业的业绩低谷。今年受‘就地过年’政策推动，快递业的低谷会不那么低。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君告诉记者，“就地过年”将会对快递市场行情产生一定催化作用。

随着“就地过年”成为今年春节的主旋律，人们大多选择从网上购买年货。为了更好适应消费者的需求，相关部委举办的一系列“年货节”也在“云端”进行得如火如荼。消费激增，对邮政快递业的保障能力提出更高要求。

眼看春节日益临近，快递全行业都在积极行动，按照“不打烊、不休网、不积压”主基调，在严格做好疫情常态化防控前提下，合理安排春节期间生产运营，以更高质量的服务保障人民群众的寄递需求。

记者从国家邮政局获悉，在保障寄递渠道畅通方面，除邮政、顺丰、京东物流、苏宁物流继续保持春节期间正常运营外，中通、圆通、韵达、申通、百世、德邦和极兔等快递企业也纷纷宣布“春节不打烊”，并从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。

苏宁易购集团股份有限公司北京大区北京物流公司总经理胡潘告诉记者，春节期间，苏宁对北京、上海、广州、武汉等全国300个核心城市提供“次日达”服务。

“苏宁家乐福、苏宁小店10公里范围内覆盖的社区3公里内1小时送达将依旧如常。”胡潘表示，今年春节期间，3C、生鲜、家电、海外潮品的送货上门服务将在防疫安全前提下重点保障。

“今年‘春节快递不打烊’的口号一出来，我们心里都觉得踏实了很多。虽然不能回家过年，但想到在除夕夜前夕能收到家人亲手为我做的腊肠和卤牛肉，也算是感受到老家的‘年味’了。”来自安徽的钱程程已经在北京工作10年，今年是她头一回选择留在北京过年，“其实我最想感谢的还是快递小哥们，他们非但不能回家过年，还要加班加点为我们派送包裹，真的太辛苦了。”

“就地过年”对于“留守小哥”们别有一番意味。除了为服务“就地过年”的群众而奔忙之外，快递员们作为“就地过年”群体中的一员，同样需要感受浓浓年味下的“仪式感”。

对“留守小哥”来说，过年的仪式感一方面是保证订单准时送达，另一方面是来自平台的关爱和用户的祝福。同城速递平台闪送发公告表示，在全国范围内推出“春节留守助力行动”，持续到2月20日。包括原有速递员在内，通过春节助力行动，就地过年人员也可以临时加入闪送员队伍，届时闪送平台会通过多项举措发放超过千万元奖励。

今年春节，苏宁物流不仅为值班员工准备了优厚的春节红包，还用派单翻倍、春节补贴，实打实地给奋斗在春节一线的员工以慰劳。除此之外，苏宁物流还为所有快递员提供“百万额度意外伤害险”与“派件保险”。

人力上有了保障，快递业服务也要同样给力。春节期间，在寄递服务产品体系变得更加丰富的情况下，客户对承诺时效服务的品质越来越重视。“这促使快递服务主体更加注重服务品质，更好满足客户多样需求。”赵国君说。

受疫情影响，2021年寄递企业将更加重视板块协同、航空助力、数字赋能。目前，一些快递企业为了抢占市场先机，已经通过数字化、智能化赋能寄递的各个环节，通过智慧物流让“年味”送达，同时满足时效要求的逐渐提升和降本增效的需求。

日前入选2020年度邮政行业技术研发中心认定结果的顺丰科技有限公司视觉信息理解研发中心，通过对大数据、人工智能、区块链等技术的研发与应用，逐步构建了一套完整的智慧物流体系。目前，旗下产品已形成覆盖全网的实时业务动态数据，以定制采集和智能处理产品服务形式，助力泛物流行业数智化管理与精细运营。

“依托大数据、人工智能、5G等技术，苏宁智慧物流系统将提前做好春节期间的销量预测及分仓备货。”胡潘表示，苏宁物流的智能仓储管理系统，可保障商品在全国范围内的高效流通。