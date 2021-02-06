黑龙江省新增确诊病例3例 均在望奎县

黑龙江省卫健委6日发布消息，5日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例3例，无新增无症状感染者。当日新增治愈出院确诊病例28例。

新增确诊病例均为绥化市望奎县病例，其中1例为无症状感染者转为确诊病例，2例是在对集中隔离的密切接触者进行核酸检测中发现。

当日新增治愈出院确诊病例28例，其中绥化市望奎县23例、海伦市2例、安达市1例、北林区1例，哈尔滨市呼兰区1例。

当日无新增无症状感染者，解除无症状感染者医学观察23例，其中绥化市望奎县20例、安达市1例，齐齐哈尔市建华区1例，伊春市大箐山县1例。

截至2021年2月5日24时，黑龙江省现有确诊病例416例，其中重型3例，普通型292例，轻型121例；现有无症状感染者423例。

上述新增确诊病例均已在定点医疗机构进行隔离治疗。当地有关部门已对所有排查出的密切接触者落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。(完)