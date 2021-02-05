北京切实加强医院安全管理和医务人员保护

运用法律武器，保证医疗安全。2021年2月4日，全国严厉打击涉医违法犯罪维护正常医疗秩序电视电话会议，总结推广了北京市依法打击涉医违法犯罪行为、维护医院安全秩序、保护医务人员安全的经验。

做好医院安全管理和医务人员保持工作，必须坚持法律优先。在组织开展打击涉医违法犯罪、维护正常医疗秩序工作中，北京市首先是注重精准立法，筑牢医疗安全法治防线。依据国家《基本医疗卫生与健康促进法》，北京全市把建立完善医院安全秩序和医护人员法制保障体系摆在最突出的位置。市委市政府主要领导亲自调度、分管领导深入一线检查指导，市人大、市委政法委、市司法局直接上手，市公安局和市卫生健康委全力以赴，仅用3个来月就制定颁发了地方法规《北京市医院安全秩序管理规定》。重申医务人员自身安全不可侵犯。将医院定位为“公共场所”，明确医务人员的人身安全和人格尊严不受侵犯，明令禁止辱骂、恐吓、殴打医务人员以及冲击封堵医院、强占病床病房等恶劣行为。明确卫健部门、公安机关、举办者和医院各自职责，强调单位主责、协调联动、依法处置。推出了进院人员必须接受安全检查，重点部位安装一键报警装置等创新举措，对整体联动、应急处置作出了体制性、机制性、强制性安排。

良法更要善治，注重严格执法，坚决惩治涉医违法行为，是北京市一贯坚持的做法。坚持将落实《规定》等各种法规摆在突出位置，全面加强协调、指导，确保医院安全管理和医务人员安全保护工作落实到单位、到人头。

坚持自上而下建立组织领导体系、自下而上强化进展情况督查，自始至终推进重点工作落实。市区卫健部门和公安机关建立工作协调机制，成立以委、局党委书记和主任、局长为组长、分管领导为副组长、其他领导为成员的贯彻《规定》领导小组。采取医院自查、各区普查、全市抽查、联合督查方式，监督检查工作进展情况。市公安局、市卫健委会同中国医学科学院、中国中医科学院等办医主体，联合督导50多家（次），助推行业、属地、举办者和医院四方责任高效落实。全市医疗卫生机构实施安检半年多，查出禁限物品47多万件；公安机关依法在第一时间采取果断措施，对暴力伤医、扬言寻衅滋事人员进行了刑拘、治拘、罚款、训诫处理，有效避免了暴力伤医事件发生。

注重奉公守法，激发医疗安全内生动力，是北京市强化医院安全管理和有力有序有效保护医务人员的创新之作。依据“完善医疗卫生服务措施、提高医疗服务质量、建立医疗纠纷风险评估制度”等规定，北京市卫生健康系统围绕依法执业，坚持自我加压、自我反省、自我提升。

市卫健委党政主要领导，主持召开医疗卫生诉求工作调度会，从群众诉求中吸取力量，寻找思路方法，从体制机制、建规布局、政策法规等方面入手，提高服务质量水平。会同公安机关处置扬言滋事不稳定事件，联合市司法局调解化解上千起医疗纠纷，印发《医疗纠纷调解典型案例分析报告》和《不稳定事件分析报告》，围绕加强医疗质量控制改进、依法执业监督检查，查找存在问题和薄弱环节，提出改进思路与对策建议。（北京市卫生健康委员会供稿 王开斌）