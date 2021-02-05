经济观察：就地过年对消费市场有何影响？

春节的脚步越来越近，在就地过年倡议下，全国多地发放现金和政策大礼包，各大电商平台推出年货节等促销活动，一些在线旅游平台也纷纷上线新产品、新活动，发力本地游……

国家发改委秘书长、新闻发言人赵辰昕此前表示，今年春节市场会涌现出更多定制化、智能化、绿色化、高品质商品，进一步丰富贯通城市农村、涵盖线上线下、到家到店等消费场景和消费服务，更好满足人民群众假期多样化、个性化消费需求，释放更多新型消费潜力，培育形成新的消费增长点。

有关专家指出，就地过年有利于线上经济、无接触经济、直播带货等的发展。

在就地过年倡议之下，为减少人员聚集，1月20日，由商务部等部门指导的“2021全国网上年货节”启动。活动以“居家嗨购网上过年”为主题，各地按照“统一时间、统一标识”，在认真做好疫情防控的基础上，通过政企联动、区域联动、商旅文联动等方式，围绕特色年货、年俗、年饭等节庆热点，共同开启内容丰富、形式多样的网上年货节活动。活动首日，全国网络零售额达363亿元，气氛火爆，亮点纷呈。

直播带货方面，抖音电商发布的“抢新年货节”数据显示，自1月4日至1月20日，首届抖音年货节总成交额为208亿元。其中，非遗手工艺品总成交额较去年“双11”期间增长13倍。年货节期间，抖音直播间累计看播用户量143亿，互动评论数超19亿条，互动人次超过3.2亿。

就地过年背景下，网上购买礼物寄回家和在网上购买家乡的年货也成了趋势。最近一个月，在银泰喵街收到的7万多条订单留言中，“礼物”俩字屡屡被提及。另外，拼多多方面表示，年轻人聚集的一线城市是家乡好货产品的主要收货地。在外打拼的人们虽然不能返乡，但对故乡的思念不减，纷纷通过网购“家乡味道”来与家人“分享”过年的感觉。

就地过年，也让本地游、周边游受追捧。为此，各大旅游平台、景点也纷纷推出各种“吸客”大招。例如，北京古北水镇打出“冰雪嘉年华”“长城观景”“民俗文化”等组合拳，呼唤“疫情之下，来这里过一个抚慰心灵的安心舒适年”。携程、同程、马蜂窝、去哪儿、美团等在线旅游平台也纷纷发力本地游，上线新产品、新活动等。途家、小猪等民宿平台则鼓励民宿从业者对民宿产品重新进行创新设计、包装，根据自身特色优势来进一步挖掘和丰富节日民宿产品的文化属性，激活新的消费潜力。

就地过年，也会让“宅经济”再次热起来，以外卖、游戏、短视频、线上教育、线上医疗问诊等为代表的新兴业态将迎来新的发展契机。与此同时，就地过年也改变了春节的人口分布，在人口流入的低风险地区，由于就地过年，电影、餐饮等线下消费以及商场、超市等线下购物消费有望较快增长。

值得一提的是，就地过年也节省了人们返乡、返城和节后找工作的时间，有利于节后复工复产，有助于促进经济持续恢复。工信部运行监测协调局局长黄利斌此前在国新办新闻发布会上也表示，就地过年将对工业带来正向促进和拉动作用。