部分进口商品加入“北京冷链”追溯系统 年货监管“加码” 可查核酸证明

连日来，市场监管部门加大了对本市年货市场的监督检查。昨天上午，丰台区市场监管局的执法人员来到东高地街道的首航超市，随机抽查节前食品销售情况。北京青年报记者发现，这里销售的进口车厘子、进口香蕉、进口牛油果等都加入了“北京冷链”追溯系统，扫码可查核酸检测证明。

常态化疫情防控形势下，进口食品的安全问题成为市民关注的焦点。近日，外省市部分地区在对进口车厘子进行核酸检测时发现结果呈阳性，车厘子的销售安全更让消费者关注。上午执法人员也对首航超市内货架上销售的进口车厘子进行了检查。

超市食品安全管理人员向执法人员现场出示了车厘子的出入境检验检疫证明、核酸检测，以及消毒证明文件。北青报记者注意到，在车厘子销售柜台，这里的车厘子已经加入了“北京冷链”追溯平台，扫描二维码，这批来自智利的车厘子信息，核酸检测阴性证明一目了然，执法人员对照车厘子批次及产地信息，逐一核对产品资质文件内容。超市负责人表示，在市场监管部门的指导下，超市定期联系检测机构，对进口食品以及销售环境、从业人员进行核酸检测采样，做到“应检尽检”。在现场，北青报记者看到对车厘子柜台的环境核酸检测结果也一并张挂在明显位置。为了减少人、物直接接触，超市还在销售区域为顾客配置了一次性手套，供顾客挑拣商品时使用。

除了首航超市，北青报记者发现北京的家乐福超市近日也在进口车厘子销售区摆出了核酸检测阴性证明，供市民参考。丰台区市场监督管理局食品流通科副科长宋京表示，目前，北京还没有对车厘子等进口鲜果加入“北京冷链”进行硬性规定。不过，在执法检查中，他们倡导商家加入追溯系统，为消费者提供一份安心。

据了解，根据北京市市场监督管理局、北京市商务局日前发布的《关于拓展“北京冷链”追溯品种的通告》，自2021年2月12日（含）起，除前期已纳入追溯范围的进口冷藏冷冻畜禽、水产品外，其他冷冻畜禽制品、水产制品、冷冻粮食制品、冷冻乳制品、冷冻蔬菜、冷冻水果、冷冻饮品等需要0℃以下环境保存的进口食品，全部纳入追溯范围。（记者 王薇）