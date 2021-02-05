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我国日核酸检测能力达1600万份

2021年02月05日08:38 来源：健康报

　　2月4日从国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，我国单管核酸检测能力目前已提高到1600万份/天，比去年3月的126万份/天提高11倍。对此，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，除了加大核酸检测供给能力外，还要为老百姓提供高效暖心的核酸检测服务。

　　郭燕红说，各地要向社会公开核酸检测机构的名称、地点、工作时间，便于公众查询。承担核酸检测的医疗机构要全面推行分时段预约采样，加强核酸检测的组织管理，同时要设置专门的窗口和区域，为单纯进行核酸检测的人员提供采样服务，免收门诊诊查费。农村地区要按照“乡采样、县检测”的要求，在乡镇卫生院开展检测服务。鼓励有条件的基层医疗机构建设核酸检测实验室，或配备移动核酸检测车辆开展下乡巡回检测，为回乡老百姓提供便捷服务。

　　郭燕红表示，春节将近，各地要做好节日期间医疗服务的组织和管理，统筹好医疗资源，保障春节期间人民群众日常的医疗服务需求以及疫情防控要求。各级各类医疗机构的发热门诊和急诊要24小时值守，安排高年资医务人员值班。各医疗机构院领导要在岗带班，一旦发现急诊、发热门诊、住院患者有紧急情况，能及时调动医疗资源。对急诊、发热门诊、儿科、呼吸科等重点科室，要配足配齐医疗力量。此外，要对相关科室门急诊医疗力量进行全方位安排，保障血液透析患者、需要化疗的肿瘤患者、孕产妇等特殊群体的医疗服务需求。

　　会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报，截至2月3日24时，全国累计报告重点人群接种新冠病毒疫苗3123.6万剂次。本周前3天，全国疫情防控形势持续向好，所有省份单日新增本土确诊病例与无症状感染者均在10例以下。（记者 王倩）

(责编：许晓华、李轶群)


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