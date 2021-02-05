国务院联防联控机制：做好就地过年服务保障 让群众感受到浓浓的年味

发消费券、手机流量包，推出超市特价菜、平价菜，入户赠送温暖大礼包，免费开放公园，发热门诊24小时开放……在2月4日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，江苏苏州、浙江义乌以及北京东城区清水苑社区介绍了当地就地过年的政策和服务保障举措，让“年味”不打折，让群众过一个暖心、安心、舒心的春节。

苏州市副市长曹后灵介绍，为了“让外地职工留得下，让留苏职工过得好，保障生产生活稳得住”，政府、企业拿出了“真金白银”，比如针对春节期间持续生产的企业实施特快接电服务，欠费也不停电；大型超市、菜场春节不休息，推出平价菜、特价菜。“春节期间，蔬菜、猪肉、水果、水产、冰鲜禽类、干货、豆制品、冻品每天可以安排上市1.2万吨，比平时增加了50%。”

“世界小商品之都”义乌的“法宝”是“三张牌”——“政策牌”“就业牌”“暖心牌”。义乌市市长王健具体介绍，义乌发放每人500元的消费券，每人20G手机流量包，给予每家餐饮单位3000元到10万元的补助。此外，免费乘坐公交车、免费停车、免费观看文艺演出、健康体检打五折等福利，积极保障外来建设者“吃住行游购娱”等需求。就业方面，“留在义乌”春节招聘专区、“春节开工不打烊”线上招聘等，保障春节期间用工、务工需求。值得一提的是，义乌与全国90个县市区联合，通过媒体连线、云端团聚等方式，为外来建设者寄家书、传问候、解思念。

“做好就地过年服务保障就是让人民群众感受到浓浓的年味、暖暖的家味和北京的人情味。”北京市东城区清水苑社区党委书记宋淑贤说。春节期间，除了北京市属公园免费开放和发放2021年度惠民文化消费电子券外，东城也在全区范围组织开展形式多样的线上新春文化活动。“针对社区老年人和留京过年人员，‘东城社工’将开展暖心敲门行动，入户送温暖大礼包、送春节祝福、送抗疫物资；针对社区的物业、环卫、保洁和保安等外来务工留京人员，将开展新春免费理发活动。在除夕晚上，还会为坚守在社区工作岗位上的外来务工人员送去热腾腾的饺子。”宋淑贤说。（中青报·中青网记者 张曼玉）