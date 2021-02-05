毒胡萝卜素或是潜在抗新冠病毒药物

科技日报北京2月4日电 （记者刘霞）据物理学家组织网日前报道，中国和英国科学家在最新一期《病毒》杂志上撰文指出，他们的最新研究表明，毒胡萝卜素（thapsigargin）具有抗病毒的特性。

毒胡萝卜素作为一种广谱抗病毒药物，或有助于遏制包括新冠肺炎在内的流行病的传播势头。

这项研究由诺丁汉大学张建宙（音译）教授以及来自英国动植物卫生署（APHA）、中国农业大学和英国皮尔布赖特研究所的专家合作进行。

研究人员表示，鉴于不同病毒引起的急性呼吸道病毒感染在临床上难以区分，一种能同时针对不同病毒的有效广谱疗法可显著改善临床管理。这种抗病毒药物有望在社区广泛使用，以遏制病毒的活性及传播能力。

在最新研究中，专家小组发现，小剂量使用毒胡萝卜素这种植物源性抗病毒药物时，会引发高效的广谱抗病毒天然免疫反应，对抗包括新冠病毒在内的3种主要的人类呼吸道病毒。

研究人员解释说，毒胡萝卜素具有多种关键特征，使其成为一种很有前途的抗病毒药物。首先，在感染前或已感染后使用这种药物，能有效对抗病毒感染； 其次，毒胡萝卜素在胃内时，其酸碱性（pH值）很稳定，因此可以口服，而无需注射或住院；再次，对病毒抗性不敏感，而且其药效至少是目前抗病毒疗法的几百倍；另外，在阻断冠状病毒和甲型流感病毒联合感染方面的效果，与阻断单一病毒感染一样；最后，在前列腺癌试验对象身上开展的测试表明具有安全性。

张建宙说：“虽然我们对这种抗病毒药物及其在治疗新冠肺炎方面的疗效仍需进一步研究，开展更多测试，但目前的研究结果表明，毒胡萝卜素及其衍生物是很有前途的抗病毒治疗方法，可以对抗新冠病毒和流感病毒。考虑到未来的大流行病很可能源于动物，而且，动物与人之间可能相互传播，包括毒胡萝卜素在内的新一代抗病毒药物有望在控制和治疗人畜重要病毒感染方面发挥关键作用。”