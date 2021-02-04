第四批国家药品集采：45种中选药品拟平均降价52% 涉及抗癌药等多个种类

人民网北京2月4日电 据国家医保局消息，2月3日，第四批国家组织药品集中采购在上海产生拟中选结果。本次采购共纳入45种药品，全部采购成功，拟中选药品平均降价52%，涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多种治疗领域，群众受益面广。预计全国患者将于今年5月用上本次集采降价后的药品。

本次集采坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”的工作机制。坚持高质量标准，仍将通过质量和疗效一致性评价作为仿制药入围的条件。同时，进一步微调优化采购规则，将最多可中选企业数量从原来的8家增加到10家，提高供应保障能力。

共有152家企业参加本次集采，产生拟中选企业118家，企业拟中选比例提高至71%，拟中选产品158个，包括5家外资企业的5个产品，涉及德国、法国、印度和日本跨国药企。拟中选产品中，上市公司、外资企业、百强企业等企业的产品占62%，同时也有氨磺必利片、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等2个原研药品拟中选，将高质量地满足患者的用药需求，反映了采购常态化后，结果的稳定性，验证了工作机制的规范性。

本次集采后，一批常用药品、抗癌药品费用将明显降低。以胃溃疡治疗药物艾司奥美拉唑肠溶片（20mg/片）为例，集采后每片价格从9元下降到3元，整个疗程可节约费用约240元。抗癌药索拉非尼单片价格从95元下降到30元，按每天2片的服用量计算，每个月可为患者节约药费3900元。治疗多发性骨髓瘤的抗癌药硼替佐米注射剂单支价格从1500元降至600元，整个疗程可节约费用约3.6万元。精神分裂症治疗药物氨磺必利原研药企业赛诺菲公司中选，单片价格由12元降至1.6元，患者每个月可节约费用约912元。

按照常态化制度化开展药品集中带量采购工作的要求，今后，国家组织药品集中采购范围将持续扩大，进一步保障临床用药需求，确保药品质量及供应，提高患者受益面。