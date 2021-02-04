45种药品平均降价52%

2月3日，国家医保局宣布，全国各省份组成联盟开展第四批国家组织药品集中采购产生拟中选结果，公示后将发布正式中选结果。据了解，本次采购共纳入45种药品，全部采购成功，拟中选药品平均降价52%，涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多种治疗领域，群众受益面广。

据了解，本次集采坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”的工作机制。同时，进一步微调优化采购规则，将最多可中选企业数量从原来的8家增加到10家，提高供应保障能力。

共有152家企业参加本次集采，产生拟中选企业118家，企业拟中选比例提高至71%，拟中选产品158个，包括5家外资企业的5个产品，涉及德国、法国、印度和日本跨国药企。拟中选产品中，上市公司、外资企业、百强企业等企业的产品占62%，同时也有氨磺必利片、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等2个原研药品拟中选，将高质量地满足患者的用药需求，反映了采购常态化后，结果的稳定性，验证了工作机制的规范性。

本次集采后，一批常用药品、抗癌药品费用将明显降低。以胃溃疡治疗药物艾司奥美拉唑肠溶片（20mg/片）为例，集采后每片价格从9元下降到3元，整个疗程可节约费用约240元。抗癌药索拉非尼单片价格从95元下降到30元，按每天2片的服用量计算，每个月可为患者节约药费3900元。治疗多发性骨髓瘤的抗癌药硼替佐米注射剂单支价格从1500元降至600元，整个疗程可节约费用约3.6万元。精神分裂症治疗药物氨磺必利原研药企业赛诺菲公司中选，单片价格由12元降至1.6元，患者每个月可节约费用约912元。预计全国患者将于2021年5月用上本次集采降价后的药品。（记者 解丽）