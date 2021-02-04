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北京连续5天本地零新增 昨日新增5例境外输入确诊

2021年02月04日08:22 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京2月4日电 据北京市卫健委消息，2月3日0时至24时，北京无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增5例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；治愈出院1例。

　　病例1至病例4，1月18日从塞尔维亚出发，1月19日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测，结果均为阴性，经闭环管理将4人送至集中隔离酒店；2月2日核酸检测结果均为阳性，2月3日分别转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日均诊断为确诊病例，临床分型均为普通型。

　　病例5，1月29日从瑞典出发，1月30日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测，结果为阴性，经闭环管理送至集中隔离酒店；2月2日核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月3日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

　　已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

　　当前境外疫情仍在持续蔓延，国内零星散发病例和局部发生聚集性疫情的风险依然存在。春节假期临近，人员集中流动性有所增加，首都疫情防控仍要坚持“外防输入、内防反弹”，要压实“四方责任”，严格落实“14+7+7”的健康管理措施。请市民朋友增强防护意识，非必要不出京，非必要不出境，提倡在京过春节，减少人员流动，减少人员聚集，降低疫情传播风险。

(责编：许晓华、李轶群)


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