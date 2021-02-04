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黑龙江新增病例呈下降趋势 石家庄3日起全面复工复产

2021年02月04日07:57 来源：新华网

　　新华社北京2月3日电 黑龙江省有关部门3日发布的信息，目前新增病例呈下降趋势。此外，河北省石家庄市自3日起全面复工复产。

　　黑龙江省疾控中心副主任孙巍在3日召开的黑龙江省政府新闻发布会上表示，黑龙江本轮疫情发生后，全省坚持分区分级、科学防控、精准施策，遏制了新冠肺炎病毒快速蔓延，目前新增病例呈下降趋势。

　　据黑龙江省绥化市常务副市长董文琴介绍，目前绥化市每天对生活必需品市场购销、价格、库存等情况开展监测，积极组织各大市场、商超与产地对接。日进出绥化果蔬运输车辆100多台，进货量1500吨左右，加上原有库存，储备充足，可以满足基本生活需求。

　　记者3日从吉林省通化市召开的疫情防控第20场新闻发布会上获悉，当地正全力以赴进行流调排查、隔离管控、医疗救治、院感防控、疫苗接种等工作。

　　数据显示，2日0至24时，通化市新增无症状感染者1例，是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现。既往报告的在定点医院集中隔离医学观察的无症状感染者中转为确诊病例5例。

　　根据河北省邢台市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上的信息，3日邢台市新增治愈出院3人，其中2人为确诊病例，1人为无症状感染者。截至目前，邢台市所有新冠肺炎无症状感染者全部解除医学观察，现有26例确诊病例在定点医院接受治疗。

　　同时，河北省石家庄市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上的信息显示，为进一步统筹疫情防控和经济社会发展，有序推动各项工作开展，3日起石家庄市全面复工复产。

(责编：许晓华、李轶群)


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