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国家将继续投放六万吨中央储备冻猪肉

2021年02月03日08:04 来源：光明日报

　　国家发展改革委2日透露，将于2月4日、2月9日两次挂牌投放各3万吨中央储备冻猪肉。

　　近期，国家发展改革委会同有关部门连续组织开展中央储备冻猪肉投放。2020年12月17日，首批两万吨中央储备冻猪肉挂牌投放，成交情况良好。此后，又以每周2万至3万吨的节奏连续投放。截至2021年1月28日，已组织7批中央储备冻猪肉投放，累计挂牌投放量达18万吨。目前，大批待投放中央储备冻猪肉已经“在路上”，春节后至“两会”期间将继续投放，持续保障市场供应。

　　从往年季节性走势看，春节前猪肉价格通常保持涨势。记者从国家发展改革委获悉，进入2020年12月，在猪肉消费旺季的拉动下，猪肉价格出现了一波上涨。随着国家和地方储备肉的联动投放，1月下旬猪肉价格企稳并小幅回落。2月2日，大中城市精瘦肉价格平均为29.96元/斤，比10天前下降1.3%，同比下降了12%。预计随着更多地方启动储备肉投放，猪肉价格可能继续缓慢回落。

　　国家发展改革委表示，截至2020年底，全国生猪存栏量为40650万头，能繁母猪存栏量为4161万头，生猪生产恢复势头良好。2021年上半年生猪出栏量可能明显增加，猪肉价格有望继续下降，广大群众猪肉消费将有更坚实的供应保障。（记者刘坤）

(责编：许晓华、李轶群)


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