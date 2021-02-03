北京共建12个大兴跨区集中观察点

自大兴区突发局部疫情以来，北京市各区坚持一盘棋思路，不同属地主动担当，与大兴区并肩作战。昨日，北京青年报记者从大兴区获悉，在顺义区、朝阳区、房山区、丰台区、密云区、昌平区和经开区的积极配合下，由大兴区派出疫情防控工作组，各属地统筹日常管理，全市共建立了12个大兴区跨区集中隔离医学观察点。

据介绍，为做好跨区集中隔离医学观察点的工作，各属地迅速反应、组建工作专班，统筹协调相关资源，配备驻点干部、医护、卫生监督、安保、后勤保障、心理疏导等人员。这支跨区建立起来的队伍一经汇合就默契配合，快速熟悉酒店位置图，研究并制订工作方案，建立各类工作台账，并提前做好隔离人员进入楼层的安排工作，对房间进行统一消杀，配备基本生活用品。各属地的工作人员还承担了日常采样检测、医疗救护、病患转运等工作，与大兴区选派的驻点工作人员紧密协作，及时配合完成了流调溯源和相关人员管控等工作，勠力同心有效化解了疫情防控工作中的种种困难，确保了观察点的工作有序高效开展。

在昌平区，区政府积极与大兴专班对接协调，统筹安排各组工作。为加速推进两区人员融合，昌平区在医学隔离点建立了临时党支部。在支部书记带领下，观察点工作人员团结协作，相互补台，在大兴专班人员不足的情况下，党支部迅速派员支援，充分发挥党员同志先锋模范作用。

据了解，工作期间两区人员积极建言献策，迅速商讨出昌平集中医学隔离观察点的“指挥作战图”，每日10点支部例会时，“八大工作组”把发现的问题及时沟通、及时解决。他们还为隔离人员提供了多项服务措施：10部热线电话的暖心服务、核酸检测与定时消杀的专业服务、关注特殊人员与送生日祝福的感动服务等，都充分体现了两区共商带来的以共商促安全，以安全保安稳的合作原则，强调了共同安全、合作安全、持续安全。

两区将工作经验共享互补，及时处理应急事件的发生。面对第一天时间紧、任务重的多重压力，昌平医疗组20名医护人员在徐志鑫科长的带领下，迅速进入工作状态，有序完成了两批478名隔离人员核酸检测工作。再次面对多批隔离人员需要核酸检测时，徐主任二话不说、多方协调，立即再次调入10名医护人员，全力支持大兴专班工作。

据了解，观察点的入住时间并不固定，仅1月27日一晚，位于顺义区的一个观察点就陆续接收了近200名隔离观察人员。每一批人员到来，工作人员都需要到酒店外的车场去迎接，一遍又一遍地核实、完善身份信息，办理入住手续，为了防疫安全和方便行动，他们的防护服里，往往只穿了偏薄的保暖衣物。室外积雪未化寒风刺骨，从晚上7点到第二天凌晨5点，工作人员们忍受着低温，将隔离人员分批领进酒店，等回到清洁区时，他们都已经被冻得瑟瑟发抖、手脚通红……在所有人的共同努力下，跨区集中观察点成为隔离人员的“温馨港湾”。文/本报记者 蒲长廷