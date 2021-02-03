门诊跨省直接结算扩围的多重意义

看门诊和住院是两种主要的看病方式，跨省直接结算两项改革形成互补，异地看病的不同堵点被打通，全国便捷看病的时代可望很快到来。随着社会交往扩大和人员流动加快，几乎每个人都存在跨省看门诊的需要，即使不看中外省市更高的医疗水平，跨省出差、学习、走亲访友、旅游也难避免。加快推进门诊跨省直接结算改革，既是医改政策协同推进的必然要求，也是顺应民意、保障和改善民生的题中之义。

国家医疗保障局2月1日发布消息，新增山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建等15个省区作为普通门诊费用跨省直接结算试点。跨省异地就医人员直接结算的门诊费用，原则上执行就医地规定的支付范围及有关规定，基本医疗保险基金起付标准、支付比例、最高支付限额等报销政策执行参保地规定。截至目前，全国已有27个省(区、市)开展普通门诊费用(不含门诊慢特病)跨省直接结算试运行。

我国推进门诊费直接结算大致经历了三个过程：首先是省内跨地区门诊费直接结算，由于省内政策差异性小，这项改革颇为顺利。此后从2018年起，长三角、京津冀、西南五省（区市）开始区域内跨省结算试点，由于参与直接结算的对口省市不多，改革的难度相对较小。先省内、再区域、再全国，“三步走”渐进式推进改革的思路清晰可辨，此次门诊费直接结算试点扩围至27个省(区、市)，是这项改革十分重要而关键的一步。

理解这次门诊费直接结算试点扩围的意义，需要把握好两点。其一，这次扩围除了试点省市数量大幅增加之外，还有质的跃升。这是因为，过去长三角、京津冀、西南五省（区市）等区域，只能在区域内的合作省市之间进行直接结算，此次扩围之后要突破区域局限，升级为在27个省(区、市)内直接结算，是几点或多点向全面的提升。其二，27个省(区、市)试点已十分接近全国范围内实施，这一步走稳走好了，能够为门诊费直接结算全国普及打下可靠的基础，甚至可以说，只要这一步走稳走好了，门诊费直接结算全国普及就指日可待。

在民生保障方面，对这次改革也需要分层理解。首先，在保障力度方面，由于住院费用高、时间长，住院患者一般病情相对较重，住院费用直接结算可解患者燃眉之急，正因为如此，这项改革被排到了门诊费直接结算改革的前面，目前已基本实现全国普及。其次，在保障范围方面，看门诊人次数远多于住院人次数，门诊跨省直接结算的惠及面更加广泛。力度和广度相加，跨省看病的便捷性和费用保障就会具备更加坚实的基础，让异地看病不再发愁。

理解这次门诊跨省直接结算扩围试点改革的意义，还要看到推进改革的紧迫性。当前，人口跨省流动日益频繁，越来越多民众关心能不能在省外方便地看病并按政策报销。当省外住院可直接结算、省外看门诊只能自掏腰包时，达不到住院标准的患者也可能想办法要求住院，这种与医改总体原则相悖的“反向鼓励”应当尽快消除。更关键的是，门诊报销政策面临改革，门诊费用纳入统筹报销、报销比例不低于50%等改革举措即将实施，假如不加快跨省门诊费直接结算改革，将来在省内和省外看门诊所享受到的政策差距就会大幅拉大。

看门诊和住院是两种主要的看病方式，跨省直接结算两项改革形成互补，异地看病的不同堵点被打通，全国便捷看病的时代可望很快到来。随着社会交往扩大和人员流动加快，几乎每个人都存在跨省看门诊的需要，即使不看中外省市更高的医疗水平，跨省出差、学习、走亲访友、旅游也难避免，从这个角度看，每个人都将成为这项改革的受益者。加快推进门诊跨省直接结算改革，既是医改政策协同推进的必然要求，也是顺应民意、保障和改善民生的题中之义。（本报特约评论员）