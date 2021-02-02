吉林省新型冠状病毒肺炎疫情情况通报（2021年2月2日公布）

2月1日0-24时，全省新发现确诊病例1例（通化市1例），无症状感染者3例（长春市1例，通化市2例），均是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；既往报告的在定点医疗机构集中隔离医学观察的无症状感染者中，有3例转为确诊病例（通化市3例）。有6例（长春市1例，通化市5例）确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院；有1例（通化市1例）无症状感染者解除隔离医学观察。

截至2月1日24时，全省在院治疗确诊病例348例（长春市98例，通化市246例，松原市4例），其中，危重型8例，重型26例，普通型237例，轻型77例；现有无症状感染者15例（长春市6例，通化市9例）。

目前，以上确诊病例均已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者均已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要“不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离”，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）