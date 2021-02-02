涉疫“奶枣”流入地涉及人员核酸均为阴性

2月1日下午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，邀请山东省市场监督管理局、枣庄市政府负责同志和山东省疾控中心专家介绍涉疫“奶枣”事件有关情况。会上介绍，使用该批原料生产的奶枣已销售22.22吨，线下销售17.72吨，涉及山东、江苏、安徽3省的5个市（临沂、徐州、连云港、芜湖和枣庄），共9家经销商；线上通过电商平台销售4.5吨，共13944单，流入地涉及人员核酸均为阴性。据悉，这批涉疫奶枣所携带的新冠病毒较大可能性是核酸片段或死病毒，几乎不存在活病毒，感染人的可能性极低。

涉事企业所在村村民核酸均为阴性

枣庄市人民政府副市长，市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）副组长、枣庄市新冠肺炎疫情联防联控工作机制组长刘吉忠在会上介绍相关情况表示，2021年1月18日，接到天津市市场监管委推送的相关信息后，枣庄市委市政府高度重视，第一时间召开专题会议进行安排部署，成立疫情应急处置工作专班，迅即开展处置工作。企业所在地市中区疫情防控指挥部连夜对涉事企业进行实地管控，停止所有产品生产和销售，对剩余涉疫乳清粉就地封存，对未使用的涉疫产品，交由专业医疗废弃物处置公司进行销毁，并对所有疫点进行终末消毒。

经过细致工作，共排查出密切接触者148人，次密接者441人，均按要求进行了集中隔离或健康监测。至2月1日上午，所有管控人员核酸检测和血清抗体检测，结果均为阴性。对涉事企业所在地村庄全部村民1140人进行核酸检测，结果均为阴性。

第一时间向309个市县发出通报函

经摸排，使用该批原料生产的奶枣已销售22.22吨，其中，线下销售17.72吨，涉及山东、江苏、安徽3省的5个市（临沂、徐州、连云港、芜湖和枣庄），共9家经销商；线上通过拼多多平台、阿里巴巴平台销售4.5吨，共13944单，涉及北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、黑龙江、湖南、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、陕西、海南、河南、江苏、江西、上海、四川、天津、云南、浙江、重庆等25个省（市、自治区）的321个市县。枣庄市第一时间向309个市县发出通报函，对1个省的12个市县直接通报所在省。

刘吉忠表示，下一步，对类似使用进口原材料的生产企业进一步加大排查、检测工作力度，加大监督检查力度，督促企业落实主体责任，同时做好对涉疫产品流入地的反馈信息协调沟通。

涉疫奶枣感染人的可能性极低

这批涉疫奶枣对人是否具有传染性？对此，山东省疾控中心专家雷杰表示，接到山东省进口集装箱疫情防控专班非冷链组协查通报后，迅即开展了调查和标本采集等工作，经专家组综合研判认为，本次核酸检测结果是这一批次的乳清粉原料检出阳性，这批涉疫奶枣所携带的新冠病毒较大可能性是核酸片段或死病毒，几乎不存在活病毒，感染人的可能性极低。

枣庄市的加工企业自1月5日开始使用这批原料加工奶枣，加工企业员工及其家属全部进行了核酸和血清抗体检测，至今全部阴性，已经超过了该病的潜伏期，可以判定加工企业员工及其家属这一涉事的最高风险人群至今是安全的。

至今为止，山东省各市以及部分省份反馈的信息，食用过该产品的人群还没有发现阳性结果。核酸检测结果表明，病毒载量极低，按照既往文献和观察，这个病毒载量尚没有人感染的报道，因此造成人感染的可能性极低。

如果有公众食用过这批涉疫奶枣，也不要恐慌，根据中国疾控中心公布的消息，截至目前还没有发现因为食用进口冷链食品而感染新冠肺炎的病例。（文/本报记者 张夕）

各地疫情

居家监测被贴封条

鸡西因“防疫加码”向当事人道歉

1月31日，新华社官博发文称，有群众反映其从低风险地区返回鸡西市鸡冠区幸福里社区，返乡前咨询时当地社区称不用隔离，但返回后家门却被贴上封条严禁外出，质疑鸡西“一刀切”式管控政策。1月31日晚，鸡西市鸡冠区回应称已立即纠正解除封条，并向当事人道歉。区纪委对该社区执行政策不严谨，存在简单化、一刀切的问题进行调查处理。

鸡西市鸡冠区防疫指挥部回应称，针对网络反映的对低风险地区抵返人员贴封条管控的情况，鸡冠区防疫指挥部立即进行了调查，确认西鸡西街道幸福里社区对疫情防控政策落实不当，存在将社区健康监测人员住所贴封条问题，并要求街道社区马上纠正，解除封条，向当事人道歉。由区纪委（防疫督导专班）对该社区执行政策不严谨，存在简单化、一刀切的问题进行调查处理。

1月31日下午，区防疫指挥部紧急召开乡（街道）、村（社区）负责人参加的视频会议，要求要严格执行国家、省、市防疫政策，立即对超出政策范围的不当防控问题进行全面排查，杜绝对社区健康监测返乡人员进行贴封条管理等问题。要引以为戒，坚持科学防疫、精准防控的策略，在全力做好外防输入、内防反弹的同时，避免出现加码管控，给百姓带来不必要的麻烦。春节将近，要把疫情防控作为重要任务，坚持疫情防控不放松，坚持人物环境同防，严密排查管控重点地区抵返人员，严管进口物品特别是进口冷链食品，加强重点部位防控，严格执行扫码测温戴口罩和核酸检测监测等防疫要求，确保让群众平平安安过新年。（文/本报记者 张月朦）

新闻背景

买家既包括食品批发商也有个人

奶枣通常由大枣去核、外部裹上奶粉制成，是当下不少年轻人喜爱的零食。记者了解到，此次枣庄流出的“涉疫”奶枣，是由于生产企业使用了核酸检测阳性的乳清粉所致。

记者从山东省进口集装箱疫情防控专班非冷链组获悉，天津市一家国际贸易公司在去年12月24日经天津港从乌克兰进口乳清粉共计100吨，其中10吨1月5日被位于山东枣庄的山东久旭生物科技有限公司购买，用作生产奶枣原料。1月14日，天津市在对进口原料乳清粉核酸检测时，发现结果为阳性；在深入溯源及流向排查时，发现部分“涉疫”进口乳粉涉及山东，随后于1月18日晚通报至山东省进口集装箱疫情防控专班非冷链组。

枣庄市防疫部门对涉事企业厂区环境、“涉疫”乳清粉及外包装、奶枣产品（半成品、成品）及外包装和线下经销商库存成品等抽取样本460份，经核酸检测阳性样本64份。

枣庄市副市长、枣庄市新冠肺炎疫情联防联控工作机制组长刘吉忠说，据调查，相关企业已使用5.475吨乳清粉共生产奶枣产品31.36吨（成品25.03吨，半成品6.33吨），成品中22.22吨已销售，买家既包括食品批发商也有个人。

记者梳理发现，一些地方对流入奶枣核酸检测出阳性样本，目前最多的为重庆市36份检测样本阳性，其次为浙江检出12份阳性，部分省份还未公布相关情况。记者了解到，截至1月30日21时50分，枣庄市已将所有产品流向信息推送至相关地市。（文/新华社）