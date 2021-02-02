社保基金累计结余6.13万亿元

人民网北京2月1日电 （记者李心萍）记者近日从人社部获悉：截至2020年12月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.99亿、2.17亿、2.68亿。三项社会保险基金总收入5.02万亿元，总支出5.75万亿元，累计结余6.13万亿元，基金运行总体平稳。全国社保卡持卡人数达13.35亿，电子社保卡累计签发超过3.6亿张。

据了解，截至2020年底，所有省份均启动实施养老保险基金省级统收统支，养老保险基金全国统筹相关准备工作正稳步推进。工伤保险基金也实现省级统筹。截至目前，调整退休人员基本养老金工作全面完成，惠及超过1.2亿退休人员。失业保险保障范围扩展至所有城乡参保失业人员，2020年有1337万人领取不同项目的失业保险待遇，比2019年增加841万人。另外，所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作，合同规模1.24万亿元，到账金额1.05万亿元。全国32个统筹区已启动职业年金市场化投资运营，基金规模突破1万亿元。

针对公众关注的社保费“减免缓”政策，相关负责人表示，人社部会同相关部门出台了减免企业社保费政策。从2020年2月份到12月底，养老、失业和工伤三项社会保险免、减、缓、降等政策合计减费1.54万亿元。作为一项临时性支持政策，阶段性减免社保费政策已于2020年年底到期，三项社会保险费从2021年1月1日起已按规定恢复正常征收。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 13 版）