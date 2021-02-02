热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

胡春华强调

加强节日商品供应保障 确保春节市场平稳运行

2021年02月02日08:17 来源：人民网－人民日报

　　新华社天津2月1日电  中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华1日在天津市调研春节市场保供工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，全力做好节日期间市场保供工作，确保生活物资供应充足、价格稳定，让人民群众度过一个欢乐祥和的春节。

　　胡春华先后来到天津市北辰区、宝坻区和蓟州区，深入农产品批发市场、县乡村三级零售商店和乡镇饭店，实地调研农产品保供、传统和新兴零售业态发展、农村餐饮经营等情况，详细了解生活物资供销和价格变化，认真听取企业和消费者的意见建议。

　　胡春华强调，春节将至，做好各类生活物资特别是生活必需品保供工作，是各级商务、农业等部门义不容辞的责任。春节是传统消费旺季，今年不少群众就地过年又带来消费需求的结构性变化，市场保供任务更加艰巨。要密切跟踪供求形势，多渠道组织货源，及时调配投放储备物资，特别要确保生活必需品供应量足价稳。要加强市场监管，坚决打击囤积居奇、哄抬物价等扰乱市场秩序的行为，确保商品质量和食品安全。要压实“菜篮子”市长负责制，加强生产组织，落实鲜活农产品“绿色通道”政策。

　　在天津期间，胡春华还调研了加强农村流通体系建设等工作。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月02日 04 版）
(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn