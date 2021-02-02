公安部部署开展打击防范涉疫苗犯罪专项行动

新华社北京2月1日电 近期，公安部部署全国公安机关开展依法严厉打击严密防范涉疫苗犯罪专项行动，主动排查、依法严厉打击制假售假、非法经营、走私疫苗，接种疫苗过程中发生的非法行医和以疫苗为幌子进行诈骗等犯罪行为，切实维护疫苗研发生产流通使用秩序，保障人民群众生命健康安全，有效服务疫情防控工作。

按照公安部统一部署，江苏、北京、山东等地公安机关近日成功破获一起特大制售假新冠疫苗案件，打掉了造假窝点，斩断了犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人80余名，现场查扣假新冠疫苗3000余支。经审讯查明，2020年9月以来，犯罪嫌疑人孔某等人为牟取暴利，通过向预灌封注射器组合件注入生理盐水加工制作假新冠疫苗，并层层加价销售。目前，孔某等人制售的假新冠疫苗流向均已查明。

制售假新冠疫苗等涉疫苗犯罪性质恶劣，危害严重。公安机关将始终坚持以人民为中心的发展思想，勇于担当、主动作为，打早打小、露头就打，始终保持对各类涉疫苗犯罪的严打高压态势。同时，加强与行政监管等部门协作配合，健全完善制度机制，推动落实全链条监管、全系统防范，决不让此类犯罪活动扩散蔓延。公安机关提醒广大群众通过正规渠道接种疫苗，以免上当受骗。一旦发现非法买卖、制假售假等问题，请及时向有关部门反映或拨打110举报。