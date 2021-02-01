1月31日0-24时吉林省新增病例详情公布！

1月31日0-24时，吉林省新发现确诊病例4例（长春市1例，通化市3例），是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；既往报告的在定点医疗机构集中隔离医学观察的无症状感染者中，有5例转为确诊病例（通化市5例）；1月29日长春市报告的1例疑似病例转为确诊病例。有9例（通化市9例）确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院。

截至1月31日24时，全省在院治疗确诊病例350例（长春市99例，通化市247例，松原市4例），其中，危重型8例，重型27例，普通型234例，轻型81例；现有无症状感染者16例（长春市5例，通化市11例）。（吉林省卫生健康委）

长春市卫生健康委员会关于新冠肺炎疫情情况通报

1月31日0-24时，长春市新增新冠肺炎确诊病例2例，其中1例系1月30日通报的疑似病例转为确诊病例。另外1例确诊病例系隔离医学观察期间主动筛查发现。

截至31日24时，全市累计报告确诊病例100例（主城区14例，公主岭86例）。累计出院1例，在院隔离治疗确诊病例99例。无症状感染者解除隔离医学观察2例，在院隔离观察5例（主城区1例，公主岭4例）。

确诊病例1：现住公主岭市范家屯镇宏苑小区。系1月31日通报的确诊病例密切接触者。1月14日集中隔离医学观察。隔离期间核酸检测阳性，31日转入长春市传染病医院，当日诊断为确诊病例。

上述确诊病例已在定点医疗机构隔离治疗和观察。目前已对其密切接触者、次密接和一般接触者开展追踪排查，并落实管控措施。（长春市卫生健康委员会）

通化市卫生健康委员会关于新型冠状病毒肺炎疫情通报

2021年1月31日0-24时，全市新发现确诊病例3例，系通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；既往通报的无症状感染者转为确诊病例5例。治愈出院9例。

截至1月31日24时，本次输入性疫情全市累计报告确诊病例290例，在院治疗247例（轻型59例、普通型162例、重型22例、危重型4例），累计出院42例，病亡1例。解除隔离医学观察9例，现有无症状感染者11例。

确诊病例1：家庭住址东昌区新站街道亿德家居C区。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：家庭住址东昌区团结街道农行60户。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为重型。

确诊病例3：家庭住址东昌区光明街道华翔雍和苑小区。核酸检测阳性，经专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

目前，以上确诊病例已在定点医疗机构隔离治疗，无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。正在对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者开展追踪排查，并落实管控措施，对其活动场所进行终末消毒。

提醒广大群众，如您是从域外有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）通人员，或是与以上确诊病例、无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，居民居家期间一旦出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等身体不适症状，必须及时向当地社区（村屯）报告，并做好个人防护，等待安排。 （通化市卫生健康委员会）