山东涉疫奶枣流入 福建两地产品标本检出阳性

人民网福州2月1日电 （陈涛）近日，针对山东涉疫奶枣流入事件，福建多地发布相关通报，详情如下：

莆田

1月28日晚，莆田市疫情防控指挥部收到山东省枣庄市疫情防控指挥部通报：山东久旭生物科技有限公司部分涉疫奶枣产品通过线上渠道流入莆田市。接到通报后，莆田市第一时间启动协查预案，市指挥部连夜组织各县区和卫健、疾控、市场监管、邮政等部门开展排查、流调、核酸检测和管控工作。

经排查，莆田市该批涉疫奶枣均为消费者网上购买食用，未流入市场。疾控机构经对流入莆田市的奶枣进行抽样检测，共采集涉疫奶枣新冠核酸样本49份，有3份新冠病毒核酸检测结果为阳性，其余均为阴性。截至2021年1月30日22时，采集相关外环境新冠核酸样本346份，结果均为阴性。采集食用或可能接触奶枣的人员新冠核酸样本851份，结果均为阴性。

按照莆田市疫情防控应急处置方案要求，相关涉疫奶枣产品已全部封存和无害化消毒处理，对排查到的相关接触人员已全部落实相关管控措施，对奶枣可能污染的所有场所和车辆均已全面进行终末消毒。

泉州南安

1月28日23时，泉州南安市疾控中心接到关于山东枣庄涉疫奶枣流入南安的通报后，南安市高度重视，连夜深入开展调查与处置，迅速对相关人员、物品和环境进行全面排查。

经调查，流入南安涉疫奶枣的生产原料乳清粉为2020年12月25日经天津港入境，2021年1月5日到达山东省枣庄市的奶枣生产厂家山东久旭生物科技有限公司，经枣庄市对该批乳清进行检测时发现为新冠病毒核酸阳性。涉疫奶枣流入南安共有13包，每包260克，分别流入金淘、罗东、梅山、洪濑、仑苍、溪美、美林、柳城、官桥、水头、石井等11个乡镇。至29日凌晨，南安已完成对剩余奶枣现场消毒、封存，并送专业机构进行无害化处理。

截至1月30日上午，南安已完成涉疫奶枣调查处置工作，现场采集剩余奶枣外包装标本9份、奶枣标本7份、外环境标本68份、车辆表面标本16份，复检奶枣涉及的快递点、购买者家、车辆等场所物表标本215份，所有标本检测结果均为新冠核酸阴性；对涉及的环境物表、物体进行彻底消毒处理，累计消毒面积2870平方米，消毒运输车16辆；排查到直接接触涉疫物品的快递工作人员、接收或食用人员共100人，与直接接触物品人员的共同居住者和快递场所的其他工作人员共185人，经新冠核酸和抗体检测，结果均为阴性，同时对上述人员分别采取规范的居家隔离和健康监测14天。

三明明溪县

1月28日，明溪县接到三明市应对新冠肺炎疫情指挥部推送山东省枣庄问题奶枣信息通报，明溪县1人网购该批次奶枣。县疫情防控指挥部迅速响应，积极组织相关部门第一时间对接触人员开展排查、流行病学调查和核酸检测，对涉疫奶枣和外环境进行采样、检测。经检测，奶枣产品为阳性，奶枣产品密切接触人员及外环境均为阴性。目前，相关人员正在进行集中医学观察，环境已全面消毒，涉疫产品已封存。

三明宁化县

1月28日晚，三明市应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合协调组发出《关于迅速做好涉疫奶枣产品防控的通知》，要求迅速对通过线上销售流入宁化县的部分涉疫奶枣产品进行排查并落实防控措施。接到通知后，县委、县政府和县疫情防控指挥部高度重视，第一时间启动应急预案，立即部署排查流入宁化县涉疫奶枣产品的流向和接触人员，组织落实核酸检测、环境消杀等相关防控工作。

经调查，流入宁化县涉疫奶枣共12包（260g/包）。1月29日上午，县疾控中心采集食用奶枣人员、快递人员、食品及相关环境标本进行核酸检测，结果均为阴性。1月30日凌晨，宁化县向市疾控中心提供的检测样本复核结果均为阴性。目前接触涉疫奶枣的人员均未出现发热、咳嗽等身体不适症状，正严格落实居家健康监测管理。相关场所环境已全面消杀，所有涉疫奶枣已全部封存。