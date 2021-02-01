钟南山：全球疫情有望在3月现转机

1月31日，中国工程院院士钟南山就农村疫情防控、病毒变异、疫苗安全性有效性等问题接受了采访。

钟南山表示，虽然我国不可能再出现大规模的疫情反弹，但输入性风险还比较多，一定要加强基层社区的疫情防控，尤其是在防控力量较为薄弱的农村地区。

“从最近发病的情况看，60%—70%都是在农村。”钟南山认为，做好防控需聚焦3个关键词：科普、培训、检测。村医需要提高警惕，如果有患者因头疼、发烧来看病，患者除了拿药外必须做核酸检测。

钟南山还提醒，就算打了新冠疫苗也要戴口罩。我国的疫苗主要是全病毒灭活疫苗，安全性很好。一般情况下，注射完第一剂后便会出现抗体，保护水平大约为60%—70%；第二剂注射完14天后，保护水平能达到近90%。疫苗打完约2—3周后才有抗体，在注射疫苗和产生抗体的间隙，仍有感染风险，要注意个人防护。

“综合来看，估计三五年之内才会有相对理想的疫苗。”钟南山说，中国目前的疫苗有很高的可靠性，对轻症感染有75%以上的保护率，对于重症几乎是100%保护率，但新冠肺炎的变种病毒或将影响疫苗的有效性。

对于零星发现的核酸检测复阳患者，钟南山表示，很少看到有核酸转阳性的患者还会传染别人，他不认为复阳者有很强的危险、很强的传染性。

“发现这个情况多测一测，也适当隔离一下，但并不一定作为真正的病人完全对待。”钟南山说。

值得一提的是，钟南山认为，在积极增加疫苗、积极管控的情况下，全球疫情或将从3月份开始有所下降。（记者/吴雨伦 见习记者/钟晓宇）