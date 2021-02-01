福建厦门同安区抓实移风易俗，扎牢农村疫情防控风险口

“红事延后办、白事简单办、停办集体聚餐活动。家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下……”近日，在福建省厦门市同安区许多党员干部群众的朋友圈里，一封来自区疫情防控指挥部有关疫情防控及移风易俗的《致同安区广大居民倡议书》在广泛传播。

疫情防控关键期，移风易俗正当时。1月15日，为防止“婚事新办、丧事简办、民俗日不宴请”执行不到位现象反弹，厦门市同安区召开移风易俗工作会议，在加强宣传引导的同时，强化监督问责，奏响疫情防控期间移风易俗工作“最强音”。

疫情当前

“我为人人、人人为我”

“等疫情过去，我们再相聚！”几天前，大同街道田洋村村民小陈做出了缓办孩子满月酒的决定。

原来，小陈一家计划在近日招呼亲友相聚，为孩子庆祝。然而，疫情防控形势依然严峻，大范围的人员流动、活动聚集，都可能增加病毒传播风险。得知消息后，田洋村的党员干部们立即上门做工作。

“疫情防控需要大家的理解和配合。如果现在办满月酒，大家的安全健康没保障，亲朋好友不一定来，食材不也浪费了吗？”田洋村治保主任陈进展的一番话说服了小陈。随后，小陈逐一致电亲友，告知对方满月酒延期。“只要大家平安健康，满月酒什么时候办都好！”小陈说。

不仅是像小陈这样的村民，区加强防疫、缓办红事喜事的倡议，也受到许多餐饮业从业者的支持与响应，他们主动劝导一些顾客将喜宴延后，注意防疫健康。

“年终岁首，婚庆喜事、民俗日活动逐渐增多。因此，这段时间是强化移风易俗工作成效的关键日子，更是抵御疫情传播的关键阶段。”同安区文明办负责人告诉笔者，只有广大群众都“红事缓办，民俗日不宴请，白事简办”，做讲文明、树新风的实践者、倡导者和传播者，形成“我为人人、人人为我”的良好风气，防控疫情才能真正取得实效。

强化责任

抓实移风易俗 凝聚抗疫力量

严格防疫，移风易俗真干真抓真管，再严厉再烦琐都不为过，因为它的背后，是广大老百姓的健康和生命安全。

工作开展重在示范引领，同安区下发了《关于在疫情防控期间加强移风易俗工作的通知》，要求各级党组织书记作为第一责任人，真干真抓真管；广大党员干部特别是领导干部、机关企事业单位公职人员和村（居）“两委”干部、党员，带头遵守疫情防控及移风易俗工作相关规定，传播防疫正能量。

“我们将在加强宣传引导的同时，强化监督检查，坚决抵制铺张浪费、盲目攀比等不正之风。对顶风违纪造成不良社会影响的，发现一起、查处一起、曝光一起，不断推进移风易俗工作常态化、长效化。”同安区纪委监委相关负责人表示。

火车跑得快，全凭车头带。党员干部发挥先锋模范作用，也激发了很多普通群众防控疫情、移风易俗的责任感。日前，同安村民老张因病去世。去世前，老人就向子女交代后事，反复强调自己是老党员，在疫情防控关键时刻，更要响应党和政府号召。“他反复交代后事须一切从简，说这是能为国家做的最后的贡献。”老人的家人回忆说。

值得一提的是，为提升防疫、移风易俗工作效能，同安区还积极深挖移风易俗智能管理系统APP潜力，推动工作简便化、规范化、高效化、精准化，让勤俭朴素的民风社风与清正廉洁的党风政风相互促进，凝聚起众志成城、全民行动的强大防疫力量。（朱道衡 罗子泓）