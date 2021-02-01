黑龙江“菜篮子”：生产稳定供应充足

记者日前从黑龙江省政府新闻办获悉，黑龙江省肉蛋奶、蔬菜等“菜篮子”产品生产稳定，供应充足。

据介绍，按照省委、省政府部署要求，黑龙江省农业农村厅及早谋划，统筹安排，综合施策，确保全省肉蛋奶、蔬菜等“菜篮子”产品稳定充足。肉蛋奶自给有余，蔬菜储备充足，能够满足市场需求。目前，全省猪肉日产量2500吨，自给率130％以上；禽蛋日产量3000吨，自给率120％以上；生鲜乳日产量6000吨，自给率200％以上；蔬菜库存、货源充足，13个市（地）批发市场日库存量1.7万吨，进货量2130吨，销售量2190吨。日上市地产鲜菜20吨，外进蔬菜渠道稳定，货源充足。

下一步，黑龙江省将统筹做好疫情防控和农业生产，确保农产品产得出、供得上，保障消费需求。

科学安排肉蛋奶、蔬菜生产，主动加强同有关部门沟通协调，保障生产资料物流畅通。中高风险地区出栏的畜禽，实行“点对点”调运，保障正常生产流通秩序。加大对地产蔬菜生产管理，扩大种植规模，增强应急保供能力。组织生产经营者拓展线上线下销售渠道，防止出现卖难和断供。

持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。继续督促指导各地毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控，确保疫情稳定。结合相关要求，查缺补漏，绷紧弦、不松懈，抓好各项防控关键措施的落实，防止重大动物疫情和新冠肺炎疫情叠加。

落实落细各项扶持政策措施。发挥好“菜篮子”市长负责制和保供联席会议制度作用，压实落靠保供责任，及时协调解决生产、流通等方面问题，统筹抓好生产发展、产销衔接、流通运输等各项工作。落实国家生猪调出大县奖励、规模猪场流动资金贷款贴息等各项扶持政策，稳步提升基础产能。（记者 刘伟林）