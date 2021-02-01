国务院联防联控机制强调：不得随意禁止外地群众返乡过年

国务院联防联控机制31日举行新闻发布会，介绍民众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，1月以来，全国累计新增本土确诊病例2016例，为去年3月以来单月最多，疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。全国现有本土确诊病例和无症状感染者数量已经开始下降，前期发生聚集性疫情的地区防控效果开始显现，正在推进分区分级防控措施，全国疫情总体风险可控。

近日部分地方出现对返乡人员健康监测和核酸检测等方面“层层加码”“一刀切”的情况，引发社会关注。米锋表示，“层层加码”“一刀切”既是懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。各地要规范落实2021年春运期间的疫情防控要求，科学精准做好疫情防控的相关工作，不得在现行政策的基础上擅自加码，不得在工作中搞“一刀切”。

米锋介绍，对于北京市以外的省份，不得随意禁止外地群众返乡过年，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测的期限。

针对今年春季开学情况，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在发布会上表示，根据教育部目前的要求，还是全面开学、正常开学和安全开学。各地各校也要同时做好三件事情。一是会同卫健委修订新一版学校疫情防控技术方案。二是要求各地各校随时分析和研判疫情的形势，根据疫情防控形势的发展和变化，及时调整对春季学期开学的要求和时间安排。三是要求各地各校提前做好春季学期开学的各项准备工作，既包括疫情技术方案的落实和疫情防控物资等储备，也包括分析研判当地以及生源地疫情防控形势和要求，在特殊情况下还需要分批错峰开学。如果春节过后局部地区出现中高风险，这些地方的学生可能就要暂缓返校。（记者吴佳佳）