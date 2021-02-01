科普：新冠病毒对儿童有哪些影响

新华社日内瓦1月31日电 儿童感染新冠病毒后症状与成年人有何不同？变异新冠病毒会给儿童带来怎样的影响？人们该如何采取措施保护小朋友们的安全？世界卫生组织专家近日以播客形式对上述问题做出解答。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫介绍说，不同年龄段的人感染新冠病毒后表现各异。大多数人感染新冠病毒后会出现发热和咳嗽、喉咙痛、打喷嚏等呼吸道症状，有些人还会出现嗅觉、味觉失灵以及胃肠道症状等。但与成年人相比，儿童和青少年的症状往往更轻。例如低龄儿童通常不会出现成年人那么多的症状，有些儿童可能有轻度腹泻或呕吐等胃肠道症状，大多数儿童甚至不会出现任何症状。

对于全球多地报告发现变异新冠病毒，范克尔克霍夫表示，病毒变异在意料之中，很多变异对病毒的传播能力和所致疾病严重程度没有影响，但有些“需要关注的病毒变种”值得进一步研究。她还认为，迄今这些变异新冠病毒在所有年龄段人群中均未表现出会导致更严重疾病。研究显示，英国发现的变异病毒在所有年龄段人群中均表现出了更强的传播能力，但儿童并没有比成年人更易感染这种变异病毒。

范克尔克霍夫说，面对新冠疫情，保护孩子的最好方式就是预防感染。人们常听到的那些防护措施同样适用于儿童。具体来说，要确保孩子保持手部卫生，学会用肥皂和水正确洗手，可以边唱歌边洗手来保证搓出足够多的泡沫，做到真正把手洗净，也可使用含酒精的洗手凝胶；要确保孩子注意卫生礼仪，比如在弯曲的肘内部咳嗽和打喷嚏，这也是孩子成长过程中应养成的良好习惯；要确保孩子们遵循当地卫生部门指导，戴适合其年龄段的口罩；要用干净的手正确戴口罩并遮住口鼻，摘掉口罩后也应洗手；与他人保持社交距离是防止新冠病毒传播的好方法。

范克尔克霍夫最后表示，家长还应尽可能回答孩子的问题，很多令人困惑的信息可能让孩子感到恐慌，所以要抽出时间与孩子交谈，通过正确解答他们的疑问来减轻恐惧。