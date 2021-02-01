北京昨日本土零新增 新增2例境外输入确诊病例

人民网北京2月1日电 据北京市卫健委消息，1月31日0时至24时，北京无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。

病例1，1月28日从津巴布韦出发，经香港转机1月30日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告检测结果为阳性，1月31日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例2，1月12日从伊朗出发，1月13日到达广州后进行集中隔离医学观察，期间多次核酸检测，结果均为阴性。1月28日到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，1月31日核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。