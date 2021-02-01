热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

北京核酸检测服务更趋优化

2021年02月01日08:51 来源：健康报

　　近日，在北京市新冠肺炎疫情防控工作第223场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市卫生健康委副主任张华介绍了北京市优化核酸检测服务的一系列新举措。

　　张华介绍，北京近期在全市三级甲等综合医院和各区区域医疗中心单独设立核酸检测门诊的基础上，开始逐步扩大到二级以上医疗机构，为不需进行诊疗服务的群众提供核酸采样、检测服务，不收取医事服务费。检测结果24小时内反馈，通过健康宝等方式可以查询。为降低群众个人负担，北京市进一步下调了核酸检测价格。从1月28日起，将“新型冠状病毒核酸检测”项目最高指导价格由原来的单检120元/人、5∶1混检40元/人、10∶1混检30元/人，分别调整为80元/人、30元/人、20元/人。除公立医疗机构和疾控机构外，北京市第三方检测机构同步进行价格调整。

　　张华介绍，北京市还进一步完善了核酸检测相关医保报销政策，对“愿检尽检”人群，实行医保和非医保人群分类管理。（记者崔芳）

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn