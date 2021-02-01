北京核酸检测服务更趋优化

近日，在北京市新冠肺炎疫情防控工作第223场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市卫生健康委副主任张华介绍了北京市优化核酸检测服务的一系列新举措。

张华介绍，北京近期在全市三级甲等综合医院和各区区域医疗中心单独设立核酸检测门诊的基础上，开始逐步扩大到二级以上医疗机构，为不需进行诊疗服务的群众提供核酸采样、检测服务，不收取医事服务费。检测结果24小时内反馈，通过健康宝等方式可以查询。为降低群众个人负担，北京市进一步下调了核酸检测价格。从1月28日起，将“新型冠状病毒核酸检测”项目最高指导价格由原来的单检120元/人、5∶1混检40元/人、10∶1混检30元/人，分别调整为80元/人、30元/人、20元/人。除公立医疗机构和疾控机构外，北京市第三方检测机构同步进行价格调整。

张华介绍，北京市还进一步完善了核酸检测相关医保报销政策，对“愿检尽检”人群，实行医保和非医保人群分类管理。（记者崔芳）