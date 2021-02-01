河北全力做好春节期间群众生活服务保障工作

日前，河北省商务厅发布《关于做好春节期间居民生活服务保障工作的紧急通知》，全力做好春节期间居民生活服务保障，让广大群众度过一个欢乐祥和、健康安全的新春佳节。

通知要求，广泛开展促消费活动。协调指导餐饮住宿和各类居民生活服务企业配合疫情防控部门，按照分区分级的原则，落实疫情防控措施，推动复工复产，恢复正常经营。引导企业通过多种方式开展便民服务，畅通供销渠道，丰富供应品种，提升服务质量，激发市场供需活力，助力市场消费稳步回归。

引导居民生活服务业从业人员就地过年。积极引导住宿、餐饮、会展、家政、美发、洗涤等行业从业人员，积极响应各级党委和政府号召，力争就地过年。积极引导和督促居民生活服务业企业，做好春节期间就地过年群体和辖区人民群众生活服务保障工作，确保春节期间居民消费服务多样、供应充足、价格平稳。

深入摸排进口冷链食品底数。指导协调属地餐饮服务企业，配合市场监管部门，落实好进口冷链食品疫情防控具体措施，进一步摸排进口冷链食品及原材料的种类、数量、供应商名称、进口国家或地区等情况，做到底数清、情况明。

督促企业落实安全生产措施。指导企业严格落实省防疫指挥部印发的新冠肺炎防控技术要求等，配合安全生产监管部门，督促企业落实安全措施，加强对水、电、气等设施设备的检查检修，坚守安全生产底线。

全面组织外来驻留本地出差人员摸底排查工作。要根据省防控指挥部要求，按照属地原则，会同有关部门全面排查宾馆、快捷酒店等住宿企业外来驻留出差人员情况，以驻留住宿企业为单位建档立卡，指导住宿餐饮企业做好外来出差人员疫情防控和春节期间的生活保障，制定具体方案逐人解决到位，最大限度地提供暖心服务。（记者冯阳）