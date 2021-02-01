新冠疫苗接种超2400万剂次

1月31日从国务院联防联控机制新闻发布会获悉，从去年12月中旬以来，各地按照区域分开、口岸优先、区分轻重缓急、稳妥有序推进的原则，组织实施重点人群新冠病毒疫苗接种工作。截至目前，各地累计报告接种数量已超过2400万剂次。中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所所长许文波表示，后期，我国会根据新冠肺炎流行特征、疫苗研发进展、疫苗供应情况和疫情防控策略等适时调整免疫策略，有序安排相关人群接种疫苗工作。

对于新冠病毒疫苗的不良反应情况，许文波介绍，初步监测分析显示，新冠病毒疫苗的一般不良反应发生率与2019年上市后疫苗报告发生率基本一致；严重异常反应报告发生率略低于2019年上市已应用疫苗，不高于流感疫苗。各地对新冠病毒疫苗接种后出现的疑似不良反应报告病例开展调查、诊断和复核，不良反应报告发生率因而处于动态变化中。

针对近期部分地方在执行返乡防疫政策时出现的“层层加码”甚至“一刀切”现象，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，这既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。国家在总结前一阶段经验教训的基础上，依法制定春运期间的疫情防控政策，是为了尽可能地降低疫情扩散风险，从而保护人民群众健康，绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。

米锋指出，各地要规范落实2021年春运期间的疫情防控要求，科学精准做好疫情防控的相关工作，对于北京市以外的省份，要做到“六个不”：不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中和居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测的期限。（记者杨金伟）