各地不得在现行防疫政策基础上擅自加码

昨天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍就地过年和春节期间疫情防控有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋指出，1月以来，全国累计新增本土确诊病例2016例，为去年3月以来单月最多，疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。上周后半段，全国现有本土确诊病例和无症状感染者数量已经开始下降，全国疫情总体风险可控。

返乡人员被封门上锁？

疫情防控不能“一刀切”

虽然目前国家明确各地在执行防疫政策的时候，不能“层层加码”，也不能搞“一刀切”。但仍有网友反映，有的地方把持有7日内核酸阴性证明缩短为3日内，有的则把居家健康监测改为要求居家隔离，甚至个别地方出现了对返乡人员封门上锁的现象。对此，米锋表示，这既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。

他指出，各地不得在现行政策的基础上擅自“加码”、“层层加码”，不得在工作中搞“一刀切”。对于北京市以外的省份，要做到“六个不”。即不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中和居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测的期限。

米锋表示，国务院联防联控机制综合组将密切关注各地政策的执行情况，对执行政策明显不符合要求的情况，将予以通报，要求立即整改。

无症状感染者为何有增多趋势？

关口前移 发现病例能力增强

从近期河北、黑龙江省的疫情来看，无症状感染者有增多的趋势。中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，无症状感染者具有一定的感染性，由于尚未出现症状，无症状感染者也不知道他会感染其他人，接触他的人也会出现风险，假如发现比较晚，就会容易造成聚集性疫情或者引起社区传播，也就是隐匿性传播。

近期我国报告无症状感染者数量较多，许文波分析了两方面的原因，一方面主要是我国关口前移，发现病例能力增强，主要采取积极主动发现病例的措施，很多病例还处于潜伏期之内就被检测出来。另一方面，多地在疫情控制中缩短了核酸检测的时间间隔，增加了核酸检测次数，让更多更早期的或者排毒量更低的感染者被筛查出来。

许文波指出，当前，我国绝大部分地区处于低风险地区，通过各种途径发现的无症状感染者，各地已及时采取了医学隔离观察措施。病例早期发现是避免疫情蔓延的关键，而病例早期发现也需要每个人配合，民众一定要做好日常个人防护，如果出现发热等可疑症状，一定要积极配合防疫措施。

检出阳性的食品会传染吗？

因接触食品感染可能性非常小

近期，车厘子、冻鱿鱼等进口水果和冷冻食品被检测出核酸阳性，它们是否对人有传染性？国家食品安全风险评估中心副主任李宁明确表示，新冠病毒是呼吸道病毒，主要经呼吸道飞沫和人与人密切接触传播，经消化道感染的可能性极小。

李宁介绍，新冠病毒核酸检测主要是针对病毒的核酸片段，无论是活病毒、死病毒，都可能检出核酸阳性，因此食品检出核酸阳性，不代表它就具有传染性。这些食品检出核酸阳性，只能说明它曾经被新冠病毒污染过。

“到目前为止，还没有发现消费者经采购、加工食品而感染新冠病毒的案例报道。”李宁说，从全国各地对食品及其外包装特别是进口食品及其外包装的新冠病毒核酸监测来看，总体的阳性检出率不到万分之一，而且主要集中在食品的外包装，总体的污染量也是比较低的，因为新冠病毒在食品的表面不会繁殖。综合分析，食品存在活病毒的可能性还是比较低的。特别是发现一些问题食品后，也都及时进行了处置。因此，消费者因接触食品而感染新冠病毒的可能性是非常小的。

寒假过后学校还能正常开学吗?

特殊情况下 或仍需错峰开学

“关于今年春季学期开学，从教育部目前的要求来讲，还是全面开学、正常开学和安全开学。在特殊情况下，可能还需要分批错峰开学。如果在春节过后还有中高风险的地区的话，这些地区的学生可能就要暂缓返校。”教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在发布会上介绍。

王登峰表示，现在要同时做好三件事情。第一，会同卫健委修订新版的学校疫情防控技术方案，现在执行的是秋冬季疫情防控技术方案，包括校园里面各个场所、上下学的过程中，以及教室、实验室、操场、运动场等等这些地方的疫情防控要求，现在要对春季学期开学的疫情防控技术方案作出修订。这项工作目前已经启动，会尽快完成，这样春季学期开学的时候，各地各校就有了一个新的技术方案。第二，要求各地各校随时分析和研判疫情形势。我们会根据疫情防控形势的发展和变化，及时调整对春季学期开学的要求和时间安排。第三，要求各地各校要提前做好春季学期开学的各项准备工作。在特殊情况下，可能还需要分批错峰开学。如果在春节过后还有中高风险的地区的话，这些地区的学生可能就要暂缓返校，但对整个教育系统和学校来讲，我们还是要确保按时和安全开学。需要的时候，可以随时开启线上教学。如果能够安全开学、全面开学，我们会尽快把这个信息发布出去。

新冠病毒疫苗接种进展如何？

已接种超过2400万剂次

去年12月中旬以来，各地按照区域分开、口岸优先、区分轻重缓急、稳妥有序推进的原则，认真组织实施重点人群新冠病毒疫苗接种工作。许文波在发布会上介绍，截至目前，各地累计报告接种数量已经超过2400万剂次。

初步监测分析显示，新冠病毒疫苗的一般反应发生率与2019年全国上市后疫苗报告发生率基本一致，严重异常反应报告发生率略低于2019年全国已应用疫苗的发生率。新冠病毒疫苗严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗。

许文波表示，我国的新冠病毒疫苗接种策略是在充分考虑我国疫情防控形势的基础上作出的，目前我国防控策略以“外防输入、内防反弹”为重点，首先是开展重点人群的接种，尽力缓解输入性疫情防控压力；后续我国会根据新冠肺炎的流行特征、疫苗研发进展、疫苗供应情况、疫情防控策略等，适时调整免疫策略，有序安排相关人群接种。（文/本报记者 董鑫 统筹/徐锋）