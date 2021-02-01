疫情防控不力 哈尔滨12人被问责

1月31日，据国家卫健委网站消息，1月30日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例92例，其中境外输入病例19例（上海7例，辽宁3例，广东3例，福建2例，陕西2例，江苏1例，四川1例），本土病例73例（吉林63例，黑龙江9例，河北1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

1月31日，据黑龙江省纪委监委公众号消息，2021年1月7日，全省疫情防控工作视频会议召开后，哈尔滨市委、市政府高度重视，认真贯彻落实党中央关于疫情防控重大决策和省委、省政府工作部署，聚焦“外防输入、内防反弹、人物同防”，严格落实“四方责任”，强化风险隐患排查，加大防控工作力度，确保人民群众生命安全和身体健康。但松北区部分党员干部政治站位不高，对疫情防控严峻形势认识不足，在对黑龙江正大实业有限公司（以下称正大公司）疫情防控工作中，管控不力、失职失责，导致正大公司出现聚集性疫情，给全市乃至全省疫情防控工作造成极大的压力和影响。为进一步严明纪律，经哈尔滨市委同意，通报对松北区12名党员干部追责问责情况。

另据吉林省卫健委消息，1月30日0-24时，全省新发现确诊病例6例（长春市1例、通化市5例），新发现无症状感染者1例（通化市1例），均是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；既往无症状感染者转为确诊病例57例（长春市4例、通化市53例）。有14例（通化市14例）确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院；有2例（通化市2例）无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月30日24时，吉林全省在院治疗确诊病例349例（长春市97例，通化市248例，松原市4例），其中，危重型10例，重型27例，普通型221例，轻型91例；现有无症状感染者21例（长春市5例，通化市16例）；现有疑似病例1例（长春市1例）。

1月31日从天津市防控指挥部获悉，天津市滨海新区在对某公司冷库进口冷冻食品进行新冠病毒核酸检测时，发现一进口冻叫姑鱼外包装样本检测呈阳性。经查，涉疫货物为冻叫姑鱼，原产地印度。2020年12月23日自天津口岸入关，共计1箱2600件，2021年1月10日转运至某公司冷库；1月29日实施开箱入库核酸检测及预防性全面消毒，发现2份进口冻叫姑鱼外包装样本检测结果呈阳性；1月30日再次采集该批次货品外包装及相关环境样本32份，核酸检测结果均为阴性。（本报记者 郭琳琳 综合新华社）