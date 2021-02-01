2月20日前黑龙江省四类核酸检测人员暂免收费

1月31日，黑龙江省政府新闻办举行“黑龙江省应对新冠肺炎疫情防控工作”系列新闻发布会的第71场。发布会上介绍，近期，黑龙江省应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室印发了《关于春节前后对政府组织的应检尽检、愿检尽检人员新冠肺炎病毒核酸检测暂免收费的通知》，《通知》中明确了对政府组织的核酸检测免费人员、时间和相关要求。

《通知》明确，春节前后对政府组织的核酸检测人员免费范围，一是全省各级政府组织的辖区内常住居民和外籍在该省人员开展新冠肺炎病毒核酸检测暂免收费；二是全省中高风险地区所有人员检测暂免收费；三是省外中高风险地区来该省人员自愿申请检测的暂免收费；四是外出务工返乡人员自愿申请检测的暂免收费。

《通知》要求，各级政府要合理设置和选择新冠肺炎病毒核酸检测机构和釆样点，并向社会公布。自愿申请检测的人员可向当地疾控中心进行预约，由疾控中心统一安排检测。各级各类新冠肺炎病毒核酸检测机构和釆样点倡导以网络预约、电话预约等多种方式，引导人民群众安全、方便、快速进行检测，避免人群聚集产生安全隐患。

《通知》提示，新冠肺炎病毒核酸检测过程中，要优先照顾老幼残孕人员、优抚人员及出省人员。新冠肺炎病毒核酸检测暂免收费自2021年1月15日起执行，终止时间原则上到2021年2月20日。（杨雪楠）