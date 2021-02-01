各地疫苗接种已超2400万剂次

本报北京1月31日电 （记者熊建）记者从今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：1月以来，全国累计新增本土确诊病例2016例，为去年3月以来单月最多，疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情交织叠加态势。本周后半段，全国现有本土确诊病例和无症状感染者数量已经开始下降，前期发生聚集性疫情的地区防控效果开始显现，正在推进分区分级防控措施，全国疫情总体风险可控。

去年12月中旬以来，各地认真组织实施重点人群新冠病毒疫苗接种工作。据中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，截至目前，各地累计报告接种数量已经超过2400万剂次。

许文波表示，初步监测分析显示，新冠病毒疫苗的一般反应发生率与2019年中国上市后疫苗报告发生率基本一致，严重异常反应报告发生率略低于2019年上市已应用疫苗的发生率。新冠病毒疫苗严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗。