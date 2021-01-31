吉林新增确诊病例63例、无症状感染者1例

中新网1月31日电 据吉林卫健委网站消息，1月30日0-24时，全省新发现确诊病例6例(长春市1例、通化市5例)，新发现无症状感染者1例(通化市1例)，均是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；既往无症状感染者转为确诊病例57例(长春市4例、通化市53例)。有14例(通化市14例)确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院；有2例(通化市2例)无症状感染者解除隔离医学观察。

截至1月30日24时，全省在院治疗确诊病例349例(长春市97例，通化市248例，松原市4例)，其中，危重型10例，重型27例，普通型221例，轻型91例；现有无症状感染者21例(长春市5例，通化市16例)；现有疑似病例1例(长春市1例)。

目前，以上确诊病例均已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者均已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。