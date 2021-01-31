热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

吉林新增确诊病例63例、无症状感染者1例

2021年01月31日09:32 来源：中国新闻网

　　中新网1月31日电 据吉林卫健委网站消息，1月30日0-24时，全省新发现确诊病例6例(长春市1例、通化市5例)，新发现无症状感染者1例(通化市1例)，均是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现；既往无症状感染者转为确诊病例57例(长春市4例、通化市53例)。有14例(通化市14例)确诊病例达到新冠肺炎出院标准，治愈出院；有2例(通化市2例)无症状感染者解除隔离医学观察。

　　截至1月30日24时，全省在院治疗确诊病例349例(长春市97例，通化市248例，松原市4例)，其中，危重型10例，重型27例，普通型221例，轻型91例；现有无症状感染者21例(长春市5例，通化市16例)；现有疑似病例1例(长春市1例)。

　　目前，以上确诊病例均已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者均已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn