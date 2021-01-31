齐齐哈尔市共有10人购买涉疫情奶枣 已对产品涉及“人、物、环境”进行全部管控处置

人民网哈尔滨1月31日电 （杨雪楠）来自齐齐哈尔市疾控中心的消息，1月29日晚，齐齐哈尔市接到山东枣庄市的协查函，一批由核酸检测结果呈阳性的进口乳清粉生产的奶枣流入齐齐哈尔市。经查，山东枣庄奶枣产品共涉及该市讷河市、克东县、克山县、拜泉县、依安县、富裕县、甘南县、碾子山区8个县（市）区10人购买，均是网络平台交易，通过快递公司发至消费者家中，均为消费者自食，没有转送或销售行为。

截至1月30日15时，各县（市）区指挥部已对产品涉及“人、物、环境”进行全部管控处置。对购买食用、快递配送等接触人员全部居家隔离、核酸检测；对快递场所设备环境、居家环境等核酸采样、全面消杀；对剩余产品收回、核酸检测、无害化处理。共计采集“人、物、环境”核酸检测样本194份，109份已出结果为阴性，85份检测结果待出。