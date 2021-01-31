加拿大升级入境防疫措施：叫停部分航线 强制隔离检测

中新社多伦多1月29日电 (记者 余瑞冬)加拿大政府1月29日宣布一系列针对跨境旅行的升级防疫措施，包括叫停加国的航空公司往返墨西哥和加勒比海国家的航线，对入境航空旅客强制自费到酒店隔离并接受检测等。

加联邦政府已与该国的航空公司达成一致，自1月31日至4月30日，暂停所有往返墨西哥和加勒比海国家的航班。

加拿大总理特鲁多在渥太华对媒体强调，现在不是人们出门旅行的时候。他再度呼吁加拿大人取消或推迟任何非必要的跨境旅行计划。

加政府将在近期对出于“非必要”原因跨境旅行的入境航空旅客实施新措施，要求他们抵加时接受新冠病毒分子检测，并在加官方批准的酒店内隔离3晚以等待检测结果。旅客须自行承担检测、食宿、清洁和安全等相关费用。加政府近日将公布此措施的具体细节。特鲁多表示，每个人的费用可能超过2000加元。

同时，入境旅客仍需完成14天隔离。为此，加公共卫生署将与安保公司合作，对入境旅客隔离情况展开查访。违规者可能受到训诫、警告乃至检控，若被判违法，最高可处监禁半年和罚款75万加元。加公共卫生署现每天通过电话查访逾6500名旅行者的隔离情况。截至1月26日，执法部门已累计进行近4.9万项干预行动，其中99%的结果是旅行者遵守了规定，但亦有少数人士受到警告、罚款或起诉。

加拿大人口第一大省安大略省省政府已表示，将从2月1日起，对多伦多皮尔逊国际机场入境国际旅客进行强制检测。

此外，加官方要求，从2月3日午夜起，定期国际商业客运航班，来自所有国家的私人、商务航班或包机均须集中到蒙特利尔特鲁多国际机场、多伦多皮尔逊国际机场、卡尔加里国际机场和温哥华国际机场这四大机场降落。来自美国、墨西哥、中美洲、加勒比和南美的定期商业客运航班此前可享受的豁免此次一并取消，但法属圣皮埃尔和密克隆群岛的航班以及货运航班仍不受此限制。

加政府表示，还将对寻求通过陆路入境的旅客实施抵达前72小时内进行病毒分子检测的要求，并将继续与美方合作加强边境防疫措施。

加拿大已从1月7日开始要求所有旅客在出发飞往加拿大之前，原则上必须接受新冠病毒检测并获得阴性证明。

截至1月29日晚，加拿大累计报告病例近77.08万例，康复近69.57万例，死亡19801例，尚有活跃病例55313例。该国目前已报告变异新冠病毒感染病例近百例，其中约一半在安大略省。