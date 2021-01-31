限制流动 线上互动——多国节假日抗疫有“心得”

新冠疫情仍在全球部分地区加速蔓延。多国医学专家和分析人士认为，近期部分地区疫情反弹与前不久的圣诞节、新年等节假日期间人员流动增加有关。为此，采取严格限制人员流动、鼓励“线上过节”等措施以防疫情扩大成为圣诞节和新年过后多国节假日抗疫“心得”。

假日松懈致反弹

加拿大近来面临新冠疫情暴发以来最严峻局势。据加拿大电视台29日报道，截至当天下午，该国累计确诊769736例，累计死亡19782例，累计治愈694501例。加医学专家日前表示，该国疫情持续恶化的主要原因是各地防控措施实施不严，民众防疫有所懈怠。圣诞节和新年假期期间亲朋好友聚会激增，致使节日过后加拿大新增确诊病例、死亡病例和住院病例均出现激增。

拉美国家近期新冠疫情也持续反弹，且感染人群呈年轻化趋势。拉美多国医学专家认为，当前拉美疫情反弹的主要原因是民众进入“防疫疲劳期”，出现懈怠情绪，加之圣诞、新年假期期间各国民众节日采购、人员聚集等活动加快了疫情传播。

今年以来，黎巴嫩单日新增确诊病例数和死亡病例数不断刷新纪录，医院不堪重负，重症病床和呼吸机紧缺。黎巴嫩从1月14日至25日全国进入紧急状态，实行全面封锁，全天戒严，此后该政策延长至2月8日。黎分析人士认为，在疫情暴发后的几个月，黎形势一直控制较好，但由于去年8月贝鲁特港口大爆炸导致该国公共部门尤其是卫生部门承受巨大压力，再加上人们在圣诞节和新年等节假日期间疏于防范，导致节后疫情出现报复性反弹。

收紧措施限流动

加拿大总理特鲁多29日宣布了新的防疫措施，包括暂停加拿大到加勒比地区和墨西哥的航班，并对所有通过航空入境人员强制检测和隔离等。新措施旨在避免加拿大人进行非必要的出国度假旅行。

巴西疫情最严峻的圣保罗州的州长若昂·多利亚日前宣布，为减缓病例数增长势头并防止医疗系统崩溃，周一至周五的晚8时至次日早6时，以及周六日和节假日全天，全州所有地区都进入防疫最严格的红色阶段。只有超市、药店、加油站等生活必需的场所才能开放，商场、健身房、公园、电影院等场所必须关闭，餐厅只能提供外卖。该防控措施将持续至2月8日。

为降低节假日期间的感染率，巴拿马政府在2020年圣诞节和新年假日期间实施全国范围的“禁足”。自今年1月4日起，该国再度施行男女分单双日出行，并按身份证尾号分时段出行，周末全体“禁足”等措施。

今年1月以来，伊朗卫生部多次表示，在一些大城市，公共交通仍是病毒传播的主要途径。考虑到民众出行增加会导致疫情恶化，该国卫生部门建议在即将到来的伊朗国庆假期前后，在黄色及以上风险城市实施交通管制。

居家过节新方式

2020年12月20日是伊朗传统冬至节的“雅尔达”之夜。与往年不同，伊朗首都德黑兰很多居民并未前往亲属家中团聚，而是响应政府号召，在家与亲友们“视频过节”。伊朗疫情防控指挥部出台了一项措施，收费电视台当晚免费提供电影和电视剧，以便民众居家娱乐，减少走亲访友带来的疫情风险。

美国圣诞新年假期来临前，美疾病控制和预防中心发布建议，强调出行会增加感染和传播新冠风险，呼吁民众假期居家以防新冠传播。疾控中心建议民众推迟出行计划，尽量居家，与不在一起的家人和朋友举行网络虚拟聚会，虚拟互赠礼物等。许多民众响应号召，居家与身处外地的家人进行“线上”聚会。（执笔记者：罗国芳；参与记者：夏晨、谭晶晶、宫若涵、李保东、刘宗亚、苏津）