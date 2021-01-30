国家卫健委：1月29日新增新冠肺炎确诊病例52例 其中本土病例36例

1月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例52例，其中境外输入病例16例（上海9例，福建3例，湖南2例，四川1例，陕西1例），本土病例36例（黑龙江27例，吉林5例，上海2例，北京1例，河北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在吉林）。

当日新增治愈出院病例143例，解除医学观察的密切接触者1374人，重症病例较前一日减少21例。

境外输入现有确诊病例304例（其中重症病例5例），无现有疑似病例。累计确诊病例4689例，累计治愈出院病例4385例，无死亡病例。

截至1月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1711例（其中重症病例78例），累计治愈出院病例83083例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89430例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者964954人，尚在医学观察的密切接触者39218人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（境外输入8例）；当日转为确诊病例7例（境外输入2例）；当日解除医学观察30例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者976例（核增1例）（境外输入297例（核增1例））。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11317例。其中，香港特别行政区10371例（出院9302例，死亡178例），澳门特别行政区47例（出院46例），台湾地区899例（出院813例，死亡7例）。