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上海新增本地新冠肺炎确诊病例2例 新增境外输入9例

2021年01月30日08:38 来源：中国新闻网

　　中新网1月30日电 据上海市卫生健康委员会官方微博消息，2021年1月29日0—24时，上海新增本地新冠肺炎确诊病例2例，新增境外输入9例，治愈出院4例

　　2021年1月29日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告9例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院4例，其中来自意大利2例，来自日本1例，来自布基纳法索1例，来自塞内加尔1例。

　　病例1为印度籍船员， 1月23日抵沪进行船只维修，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例2为中国籍，在香港生活，1月27日自香港出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例3-5均为中国籍，在摩洛哥工作，1月24日自摩洛哥出发，经法国转机，于1月26日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例6为中国籍，在美国生活，1月25日自美国出发，于年1月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例7为中国籍，在以色列工作，1月26日自以色列出发，于1月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例8为德国籍，在德国生活，1月25日自德国出发，于1月26日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例9 为中国籍，在塞内加尔工作，1月13日自塞内加尔出发，经法国转机，于1月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　9例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者117人，均已落实集中隔离观察。

　　2021年1月29日0—24时，上海新增本地新冠肺炎确诊病例2例。

　　病例1常住黄浦区，系1月21日确诊病例的密接者(夫妻关系)。1月21日已被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例2常住宝山区，系1月21日确诊病例的密接者(亲属关系)。1月21日已被集中隔离观察。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　2例病例相关接触人员均已落实集中隔离医学观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

　　截至2021年1月29日24时，上海累计境外输入性确诊病例1320例，出院1217例，在院治疗103例(重症1例)。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至2021年1月29日24时，上海累计本地确诊病例367例，治愈出院342例，在院治疗18例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至2021年1月29日24时，上海尚在医学观察中的无症状感染者0例。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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