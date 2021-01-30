北京新增1例本地新冠肺炎确诊病例

中新网1月30日电 据北京卫健委网站消息，1月29日0时至24时，北京新增1例本地确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院3例。

确诊病例，住址为大兴区天宫院街道融汇社区。1月22日开始集中隔离医学观察，1月28日核酸检测结果为阳性，1月29日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

北京卫健委提醒，当前疫情防控仍处于关键阶段，请市民朋友非必要不出京、不出境、不聚集，提倡在京过春节，减少人员流动，不要前往境外和国内中高风险地区旅行或出差；请市民朋友理解、配合和支持医务人员、流调人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员的工作；做好个人防护，严格落实戴口罩、测温验码等防控要求，自觉保持勤洗手、常通风、少聚集、“一米线”等良好卫生习惯。