国家医保局：高值医用耗材集采后续会优化竞选规则 让百姓获得临床可及性

人民网北京1月29日电 （董童）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。会上，国家医疗保障局副局长陈金甫表示，2020年国家开展了高值医用耗材冠脉支架的集采，通过企业自主报价、自主参与、自主竞价，冠脉支架的中选企业基本上半数以上降价幅度达到了93%。进口产品的降价幅度更大一些，达到95%。在保证历史用量的情况下，按照原来约定的历史量，节约费用达到117亿元，验证了集采机制对治理高值医用耗材价格虚高是一个非常有力的改革利器。

陈金甫提出，后续依然会选择成熟、有竞争性、有质量管控的产品，采取一品一策方式，优化竞选规则，逐步在医用耗材领域拓展。使改革成果尽可能让老百姓获得临床可及性。在高值医用耗材领域会持续甚至会适当加快改革速度，把制度效应充分释放，规范行业行为，治理流通生态，让高质量发展在医用耗材领域得到充分体现。