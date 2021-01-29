北京昨日新增1例本地确诊病例 其家人1月19日曾确诊

人民网北京1月29日电 （池梦蕊）今天下午，北京市召开第223场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，1月28日0时至24时，北京市新增1例本地新冠肺炎确诊病例和1例疑似病例。相关情况通报如下：

确诊病例，住址为大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日在社区进行核酸检测结果为阴性。1月18日作为确诊病例的密切接触者，进行集中隔离医学观察，1月19日其家人确诊，期间多次进行核酸检测，结果均为阴性。1月27日核酸检测结果为阳性，1月28日转至区属医疗机构，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型，目前已转至定点医院治疗。

疑似病例，住址为大兴区天宫院街道融汇社区。1月23日进行集中隔离医学观察，1月25日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月28日诊断为疑似病例。

已对上述确诊病例和疑似病例开展流行病学调查，对其居住等场所进行消毒，按要求落实管控措施。