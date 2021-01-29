绥化市望奎县对隔离返村人员居住环境进行全面消杀 保障隔离人员安全返乡

人民网哈尔滨1月29日电 （焦洋）1月29日，黑龙江省人民政府新闻办公室举行“黑龙江省应对新冠肺炎疫情防控工作”系列新闻发布会的第70场。绥化市望奎县委副书记董双清通过视频连线出席发布会，回答了望奎县对隔离返村人员居住环境进行全面消杀的有关情况。

董双清介绍，为了保障望奎县集中隔离人员返乡后有一个安全温暖的居住环境，从1月25日开始，望奎县对惠七镇李景华屯、洪家屯等农村重点区域进行了集中消杀。消杀的场所主要是阳性病例家庭、非阳性病例家庭、公共区域（村委会、学校、商店、小卖店、道路两旁和广场内的公共设施等）、重点区域（垃圾堆放点和村卫生室）、动物圈舍等。

在组织消杀工作中，望奎县重点做了五方面工作：

一是做好前期准备。由乡镇提供消杀村屯详图，清晰标注各待消毒场所位置，并根据村屯详图确定消毒药品及防护物资数量，在消毒工作开始前准备完毕，由各乡镇负责运送到指定区域。同时，与阳性病例家庭房屋住户沟通掌握房屋内贵重物品情况，并在公安干警的配合下，带领消毒人员打开房门，进入居民家中，在纪律监督工作人员的监督下，取出贵重物品并交由乡镇保管，对于饲养牲畜、宠物的住房，乡镇负责将其转移至指定地点。而后使用加热设备对住户房屋进行升温，确保室内温度达到消杀条件，第三方评价机构和市疾控进行消毒前采样，并指导工作人员规范穿戴防护服，准备开始消杀。

二是做好室内消毒。专业消杀人员在疾控中心监督员陪同下进入村民住所，每组配备一台肩背式喷雾器、一台空气净化器及以二氧化氯为主的消毒剂，对室内空气、环境物体表面、织物、餐具、冰箱冰柜等进行消毒操作。对阳性病例家庭的被褥衣服等织物，经有效消毒后按医疗废弃物处理，对冰箱内的食物进行清空和无害化处理。对非阳性病例家庭织物、冰箱、粮食进行表面消毒。

三是做好室外消毒。消毒人员采用低温消毒剂对室外人员活动区域、经常性接触面进行重点消毒，对庭院、路面等一般性接触面进行喷洒消毒。对屯内厕所在喷洒低温消毒剂后，用生石灰进行覆盖。

四是做好牲畜消毒。使用次氯酸或戊二醛消毒药对畜禽圈舍及易接触饲喂工具、门手等养殖环境进行全面消毒。

五是做好后续处理。由环保部门安排专门车辆，按规范转运处理消杀后产生的垃圾。

同时，第三方评价机构和市疾控人员采用随机抽样方式进行采样，进行消毒效果评价。

董双清表示，针对寒冷天气下消杀作业问题，工作人员选择有效温度不低于-18℃，选择的时间段为11时30分—15时，用低温消毒剂来完成此次消杀任务。在开展室内消毒时会先将室内温度提升至0℃以上，以确保消毒的全面性和有效性。